Água Santa e Botafogo irão fazer uma verdadeira decisão na busca pela classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista na tarde deste sábado. Dentro do G-2 – zona de classificação – de seus respectivos grupos, os dois times entram em campo às 15h, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema. Mas, esse será o primeiro jogo do time visitante após a saída do técnico Paulo Baier.

Vindo de duas vitórias seguidas diante de Red Bull Bragantino e Inter de Limeira, ambos por 1 a 0, o Água Santa aparece na segunda colocação do Grupo B com 17 pontos, atrás apenas do São Paulo, que lidera com 20. O Mirassol ainda tem chances de classificação, mas está bem atrás em terceiro com 12.

De outro lado, o Botafogo, apesar de vir de derrota por 2 a 1 diante do São Bernardo, é líder do Grupo A com 14 pontos. Mesmo dependendo apenas de suas forças para avançar, tem o Red Bull Bragantino empatado com a mesma pontuação (14) e o Santos em uma crescente, com 13 pontos.

Com um treino leve nesta sexta-feira, o Água Santa finalizou a preparação. Para este importante confronto, o técnico Thiago Carpini não deve fazer grandes mudanças no time titular em relação às duas últimas partidas.

A única baixa é o volante Igor Henrique que foi expulso contra a Inter de Limeira e agora cumpre suspensão. Na atividade, Thiago Carpini comandou um treino tático com ênfase em movimentações de bola parada.

Do outro lado, após uma semana atribulada com a saída de Paulo Baier e a contratação de Adilson Batista, que só assume o clube no começo de março, o Botafogo também está pronto para a decisão. O auxiliar José Leão, que será interino até o final do estadual, terá que fazer algumas mudanças no time titular.

O zagueiro Marcel e o atacante Osman levaram o terceiro cartão amarelo na última partida e agora cumprem suspensão automática. Por outro lado, o zagueiro Lucas Dias está de volta após cumprir suspensão.

Em fase final de recuperação de lesão, o goleiro Matheus Albino, o meia Gustavo Xuxa e o atacante Salutiel voltaram a treinar, mas não irão atuar por enquanto. O lateral David Luís e o atacante Vitor Leque seguem em tratamento no departamento médico. “A ideia é manter a base do time que vem atuando na competição. E nosso objetivo é pontuar, mesmo atuando fora de casa”, disse o técnico interino. No ataque, Vitinho deve entrar na vaga de Salutiel.