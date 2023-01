Vivendo altos e baixos no Campeonato Paulista, a Portuguesa tenta se firmar na briga pela classificação diante do Água Santa, que ainda não venceu na competição. A partida será realizada neste domingo, às 15h, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pela quinta rodada.

A Portuguesa iniciou a rodada na lanterna do Grupo D, com quatro pontos. A Lusa vem de derrota para o São Paulo, no Morumbi, por 4 a 1, e está em uma das chaves mais equilibradas até aqui, com Palmeiras, Santo André e São Bernardo.

O Água Santa, por sua vez, ainda não venceu no torneio. Assim como o Ituano. O time de Diadema é o último colocado do Grupo B, que conta também com São Paulo, Mirassol e Guarani. No entanto, vem de um empate sem gols frente ao Santos. Com dois pontos, o Água Santa é o lanterna geral e já teme o rebaixamento.

O técnico Thiago Carpini terá o retorno do volante Kady, que cumpriu suspensão na última rodada. No entanto, o lateral Patrick Brey e o atacante Lucas Tocantins estão lesionados e ainda não têm previsão de retorno aos gramados.

Como Rodrigo Sam deixou o jogo do Santos reclamando de dores, é provável que seja preservado. Caso se confirme, Kady será utilizado em seu lugar. Em caso negativo, Igor Henrique é o mais cotado para deixar a equipe.

“Nos encontramos em uma situação delicada, mas tenho total confiança na minha equipe e sei que somos capazes de buscar um resultado positivo diante da Portuguesa, ao lado dos nossos torcedores, que serão fundamentais”, disse Carpini.

Do outro lado, a situação da Portuguesa preocupa. Diante do São Paulo, os jogadores sentiram muito o desgaste físico, o que pode fazer com que o técnico Mazola Júnior faça algumas mudanças, principalmente do meio para frente, setores que têm incomodado o treinador.

Daniel Costa pode aparecer no lugar de Gustavo Bochecha no meio-campo, enquanto no ataque podem entrar Richard e Lucas Veneto, respectivamente, nos lugares de João Victor e Paraízo.

Mazola Júnior ainda não poderá contar com o lateral-esquerdo Fabiano, o zagueiro Patrick e o atacante Pedro Bortoluzo, todos vetados pelo departamento médico. Mas não abaixa a cabeça, pelo contrário, mostra confiança no seu time.

“Aqui não tem nenhum amador, estamos trabalhando sério para deixar a Portuguesa nas melhores condições. Trabalhamos em conquistar cinco pontos em cada quatro jogos, conquistamos quatro. Vamos buscar em Diadema esse ponto que está em atraso”, disse Mazola Júnior.