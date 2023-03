Em um encontro improvável, Água Santa e Red Bull Bragantino decidem uma vaga na final do Campeonato Paulista nesta segunda-feira, às 21 horas, na Vila Belmiro, em Santos. Ambos chegam sonhando em acabar com a hegemonia dos considerados grandes no Estadual. Quem passar encara o Palmeiras da luta pelo título.

O Água Santa chega à semifinal embalado após eliminar o favorito São Paulo no Allianz Parque. Após empate sem gols no tempo normal, venceu por 6 a 5. Uma classificação inédita ao time de Diadema, que retornou à elite do futebol paulista nesta temporada.

Já o Red Bull Bragantino teve vida mais fácil para chegar até aqui, já que contou com a péssima campanha do Santos na primeira fase e teve o Botafogo como adversário nas quartas de final. Melhor tecnicamente, o time de Bragança Paulista confirmou o favoritismo e venceu por 2 a 0.

Além do encontro, a Vila Belmiro também era local improvável para receber uma semifinal sem o Santos. Contudo, o estádio Distrital do Inamar, em Diadema, não tem luz artificial e o Água Santa indicou outro local para jogar, o que foi aceito sem qualquer empecilho pela diretoria santista.

Sobre os times, o Água Santa não poderá repetir a escalação que calou o Allianz Parque na última semana. Isso porque o zagueiro Joílson sofreu grave lesão no joelho e foi submetido a cirurgia, devendo retornar aos gramados somente em nove meses. Seu substituto deverá ser Marcondes.

No restante, o técnico Thiago Carpini deverá apostar na base do time que chegou a ser apontado como rebaixado, mas engatou sequência sem derrotas e despontou como candidato ao título Estadual.

No Red Bull Bragantino, a ordem é esquecer a eliminação para o Ypiranga-RS na segunda fase da Copa do Brasil e recalcular rota para o título Paulista. O técnico Pedro Caixinha não deverá fazer muitas mudanças, com a única dúvida sendo a entrada de Popó ou Alerrandro no setor ofensivo.

“Vai ser campo neutro. Acho que o benefício é esse. Se fôssemos jogar lá em Diadema, sabemos da força da torcida deles lá, da força deles lá. Então, para gente, foi muito bom ter mudado o campo. Até porque a Vila tem um gramado muito bom, assim como o nosso aqui. Acho que não vai ter dificuldade nenhuma para colocarmos o nosso jogo”, disse o atacante Alerrandro em coletiva.

As baixas certas do Red Bull Bragantino são Léo Ortiz, Raul, Lucas Evangelista, Praxedes, Helinho, Vitinho e Luan Cândido, todos entregues ao departamento médico.