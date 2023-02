Depois de cinco jogos sem perder, sendo três vitórias seguidas, o Água Santa foi derrotado na última rodada e agora busca reabilitação no Paulistão. Nesta quarta-feira, às 15h, recebe o Red Bull Bragantino, no estádio Distrital de Inamar, em Diadema, pela nona rodada. O adversário chega em bom momento e lidera seu grupo.

O Água Santa começou a competição com duas derrotas, mas depois emplacou cinco jogos de invencibilidade, incluindo vitórias contra Portuguesa, por 2 a 1, Ituano, por 3 a 0, e Santo André, por 2 a 0. Na última rodada, porém, foi superado pelo Palmeiras, único invicto, por 1 a 0. Com 11 pontos, o time de Diadema está em segundo lugar do Grupo B, contra 14 do São Paulo. Guarani, com dez, e Mirassol, com nove, completam a chave.

O Red Bull Bragantino vem de vitórias diante do Guarani, por 1 a 0, e São Paulo, por 2 a 1, além do empate sem gols com o Mirassol. Com 14 pontos, iniciou a rodada na liderança do Grupo A, que ainda tem Botafogo, Inter de Limeira e Santos. O time de Bragança Paulista conta com a terceira melhor defesa, com seis gols sofridos, empatado com o São Bernardo e atrás apenas de Palmeiras (2) e Corinthians (5).

A principal baixa no Água Santa será o técnico Thiago Carpini, expulso diante do Palmeiras após confusão. Assim, quem deve comandar o time é o auxiliar Serginho. Ele terá o retorno do meia Luan Dias, que cumpriu suspensão. No último jogo, Igor Henrique entrou no setor, mas deve ficar novamente no banco de reservas. Por outro lado, o zagueiro Rodrigo Sam levou o terceiro cartão amarelo e está fora. Marcondes deve ser o escolhido para formar dupla com Didi.

Para seguir na liderança, o técnico Pedro Caixinha precisará realizar ao menos uma mudança na escalação do Red Bull Bragantino. O lateral-esquerdo Juninho Capixaba levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Assim, Guilherme Lopes aparece como opção para substituí-lo. O time segue com o departamento cheio, sendo o mais recente o goleiro Cleiton, com estiramento na coxa.

Caixinha demonstrou preocupação com a pontaria do time e prometeu melhora. “Nós criamos muitas situações no último jogo, mas não conseguimos concretizar. Nós não tivemos acertos nas finalizações e por isso ficamos no zero. É algo que vamos trabalhar, mesmo com o pouco tempo.”