O vice do Campeonato Paulista garantiu ao Água Santa um prêmio em dinheiro quase duas vezes maior do que a folha salarial do clube. No início do ano, a Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu o pagamento de R$ 1,5 milhão ao segundo colocado da edição de 2023 do Estadual, superior aos R$ 800 mil que o clube destina mensalmente para remunerar os seus jogadores. O Palmeiras, campeão, leva para casa R$ 5 milhões.

Como definido anteriormente pelo presidente Paulo Korek Farias, em reunião com os jogadores, parte do montante a ser recebido pela FPF será dividido entre os atletas. O clube já havia pago ao seus atletas um ‘bicho’ de R$ 100 mil pela classificação à final.

Ao começo da temporada, o clube recebeu outros R$ 5 milhões referente à cota da federação. O valor representa a principal fonte de receita do clube e é com ele que a diretoria paga as contas ao longo do ano, quando não tem calendário. Os jogadores que estão saindo por empréstimo para continuar em atividade, uma vez que o clube não tem mais jogos na temporada, terão os seus salários pagos pelas respectivas equipes que os contratarem, evitando grandes gastos após o Estadual.

A boa campanha no Paulistão deste ano garantiu o Água Santa na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro Série D de 2024. Engana-se porém quem acha que o clube de Diadema irá onerar a sua folha salarial por causa das duas competições nacionais. Segundo o executivo de futebol Julio Rondinelli, para fazê-lo seria necessário garantir bons patrocinadores durante todo o ano, o que não deve acontecer devido à falta de atratividade da quarta divisão.

“A concentração de investimento de patrocinadores acontece de janeiro a março, no período do Campeonato Paulista. É a nossa segunda maior fonte de arrecadação, atrás apenas da cota da federação. São cerca de R$ 500 mil mensais que recebemos com marcas na camisa e placas de publicidade”, disse o dirigente.

“A Copa do Brasil é uma competição de primeiro semestre e ela está contemplada neste período do Paulistão, mas para mantermos os patrocinadores precisamos de um calendário ainda mais atrativo, como uma Série B, por exemplo, que é televisionada”, afirmou.

O clube deve começar em abril uma grande reforma no estádio Arena Inamar, onde manda seus jogos. O gramado será totalmente trocado e um serviço de drenagem será incluso. O Água Santa também irá instalar um sistema de iluminação no local, permitindo a realização de jogos no período da noite.

Ainda está prevista uma reforma nos vestiários, que vão ganhar uma área de aquecimento. Uma sala moderna de musculação também está nos planos do clube, que já está construindo um alojamento na parte inferior da arquibancada, com capacidade para acomodar 50 atletas. O valor estimado das melhorias nas dependências do clube é justamente de R$ 5 milhões, valor recebido pelo campeão Estadual.