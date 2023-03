O técnico Thiago Carpini freou a empolgação do Água Santa com a classificação para a final do Campeonato Paulista diante do Palmeiras. O comandante da equipe de Diadema está preocupado com a janela de transferências do futebol brasileiro. No dia 4 de abril, a janela se fecha e muitos atletas do seu elenco já têm pré-contrato com clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, eles ficarão indisponíveis para o jogo de volta da decisão, dia 9.

“O Palmeiras é o time a ser batido no Brasil. É o melhor em tudo. Se acostumou a vencer. Mas, o que me preocupa mais são algumas situações de janela. O Água Santa não tenho calendário. Até o dia 4 desse mês os jogadores têm de estar em algum time das Séries A ou B. Não posso pensar só em mim e atrapalhar uma chance desse jogadores. Isso pode atrapalhar a grandeza da final do Paulistão. Estou entusiasmado, mas já preocupado. Queria ter uma solução. Acho que 80% desse elenco já está com pré-contrato para a Série B. Queremos fazer uma final digna”, explicou Carpini.

A janela de transferências do futebol brasileiro foi acertada diretamente entre a CBF e a Fifa. Se um jogador do Água Santa não for inscrito por outro clube até dia 4 de abril, ele terá de ficar parado até 3 de julho, quando a janela é reaberta.

“Fizemos história. Daqui a pouco vai cair a ficha do feito para esse atletas. Minha parcela é mínima, meu papel é atrapalhar o menos possível. Reconhecendo o nosso tamanho, isso talvez não aconteça nos próximos dez anos. Tenho muito orgulho pela maneira como os jogadores compraram as nossas ideias”, disse o treinador.

A princípio, o jogo de ida da final do Paulistão acontece no dia 2 de abril, com mando do Água Santa. Nesta partida, o time de Diadema ainda contaria com os atletas. Carpini confirmou que gostaria de atuar novamente em Santos.

“Como não é possível jogar na nossa casa, gostaria de jogar a final na Vila. É uma identidade do Santos e dessa casa. Particularmente, eu gosto. Se depender de mim, será aqui de novo”, afirmou.

Nos próximos dias, a FPF deve confirmar datas e horários dos jogos, a fim de encontrar uma solução para o problema do Água Santa, que pode estar completamente desfalcado na partida decisiva do Paulistão.