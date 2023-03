A direção do Água Santa corre contra o tempo para poder contar com o seu zagueiro e capitão Rodrigo Sam nas finais do Campeonato Paulista diante do Palmeiras. Expulso no jogo das semifinais contra o Red Bull Bragantino, o defensor pegou quatro jogos de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP).

A ideia do clube é que o jogador possa jogar pelo menos o segundo jogo da final, já que a suspensão automática será cumprida no jogo de ida, neste domingo, na Arena Barueri.

O clube contratou um escritório de advocacia especializada no ramo para tentar livrar Rodrigo Sam do gancho. O clube irá se apoiar em decisões passadas do TJD e STJD que absolveram atletas em casos semelhantes. “Vale o esforço? Claro que vale, porque o Sam é um jogador experiente e nosso capitão. A sua simples presença é valiosa para o nosso grupo de jogadores”, disse o executivo de futebol Júlio Rondinelli.

O lance ocorreu na semifinal. Após disputa de bola no meio-campo, o árbitro marcou falta de Rodrigo em Artur, do Red Bull Bragantino. Os dois jogadores se desentenderam, mas Rodrigo foi mais enérgico e acabou encostando a cabeça no rosto do adversário, que caiu no gramado. O árbitro Raphael Claus entendeu como agressão e expulsou o jogador de forma direta, além de dar cartão amarelo para Artur.

Com a expulsão, Rodrigo Sam foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por “praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente”. A suspensão prevista para esses casos varia entre quatro a 12 partidas.

O jogo contra o Bragantino terminou empatado por 1 a 1, mas o Água Santa levou a melhor nos pênaltis e venceu por 4 a 2. As finais contra o Palmeiras serão disputadas nos próximos dois fins de semana. O primeiro na Arena Barueri, dia 2, e o segundo no Allianz Parque, dia 9 de abril.

Nesta tarde, os jogadores treinaram pela primeira vez em um centro de treinamento da cidade de Guararema, que fica perto de Mogi das Cruzes. O técnico Thiago Carpini já avisou que vai manter a base titular, restando apenas a dúvida na defesa para escolher o substituto de Rodrigo Sam. O mais cotado é Didi, porém, Marcondes e Anderson também têm chances de começar o jogo final.