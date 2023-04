Enquanto o Palmeiras passava o dissabor de estrear na Copa Libertadores da América com derrota por 3 a 1 para o Bolivar, sofrendo com os efeitos negativos da altitude superior a 3600 metros de La Paz, o Água Santa manteve sua rotina de trabalhos de forma tranquila na semana decisiva do Campeonato Paulista. Dentro da programação da comissão técnica está confirmado o último treino, sábado cedo, no centro de treinamento do Corinthians, considerado o maior rival do Palmeiras.

Para aquele torcedor do Água Santa mais supersticioso, a presença do time no CT corintiano é tido como positivo e pode dar sorte. Para o torcedor palmeirense mais fanático, seria algo provocativo. Isso foi amenizado pelo executivo de futebol do time de Diadema, Júlio Rondinelli. “Nós vamos nos concentrar desde sexta-feira em São Paulo, então, fica mais prático treinar na cidade. O Alessandro – gerente de futebol do Corinthians – nos cedeu o CT e vamos fazer o último treino lá. Só isso. Uma simples questão de logística” – disse Rondinelli.

Ele também não vê grande vantagem da equipe ter folgado durante a semana, enquanto o Palmeiras participou de seu jogo inaugural pela Libertadores. “Eles jogaram com um time totalmente diferente. Na verdade o Palmeiras tem um elenco forte, que consegue montar dois times de excelente qualidade. Eles têm 50 jogadores inscritos na Libertadores.”

Mas a semana foi bem planejada pela comissão técnica, capitaneada pelo técnico Thiago Carpini. Os treinos foram realizados no próprio estádio Inamar, em Diadema, onde acontecerá na sexta-feira cedo um rápido apronto – uma parte com coletivo e outra parte com um técnico-tático. No sábado cedo haverá apenas o tradicional rachão, destinado a descontrair o grupo.

“Foi uma semana boa, com os atletas que precisavam de cuidados especiais fizeram pré-treinos de recuperação. Realmente foi uma semana positiva, para lapidar nosso grupo para o maior jogo da história do clube”, afirmou o executivo de futebol.

Carpini só tem duas baixas confirmadas. Do zagueiro Joilson, machucado e que passou por cirurgia no joelho, e do também zagueiro Rodrigo Sam, que continua suspenso, apesar do esforço do departamento jurídico do clube durante a semana. A sua punição foi diminuída de quatro para dois jogos, mas ele ainda precisa ficar fora de mais um compromisso oficial. Tudo por sua expulsão ainda no jogo contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, quando atingiu o atacante Artur com uma cabeçada.

Diante disso, não há dúvidas sobre a escalação do time para o segundo jogo, porque será o mesmo que venceu o Palmeiras por 2 a 1 na Arena Barueri. Agora o empate serve para conquistar o inédito título paulista, porém, terá contra si alguns aspectos importantes como o fator campo – no Allianz Parque – e a presença maciça dos palmeirenses.

Fora de campo, a diretoria acertou com dois patrocinadores pontuais, que irão estampar a camisa do clube na final de domingo: a rede de supermercados Coop e a Pizza Crek. Os valores do acordo, porém, não foram divulgados.

Independentemente disso, o presidente Paulo Korek já confirmou que a premiação pelo título será de R$ 3 milhões, parte dos cinco milhões da premiação oferecida pela Federação Paulista ao clube campeão.