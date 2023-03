O goleiro Rafael está chateado com a eliminação precoce do São Paulo nas quartas de final do Paulistão. Frustração, segundo o jogador, é o que resume o sentimento do time depois da eliminação com derrota nos pênaltis para o Água Santa. No entanto, ele prefere olhar para um futuro da equipe que acredita que será positivo.

“Ainda tem muita coisa boa para vir”, confia o goleiro, que defendeu uma cobrança do Água Santa. O São Paulo, porém, errou duas batidas, com Alisson e Méndez. “É uma frustração, claro. A gente queria muito ser campeão. Sabíamos da dificuldade, precisávamos ter passado. A gente sai frustrado, pedimos desculpas ao torcedor”, lamentou o goleiro.

“É sofrer essa derrota, mas a partir de amanhã é trabalhar. É um recomeço, sabemos do nosso potencial, complementou.

Sem o Morumbi, alugado para shows da banda britânica Coldplay, o São Paulo jogou no Allianz Parque. Na casa do Palmeiras, teve o apoio de quase 40 mil são-paulinos, que viram uma apresentação ruim da equipe, sem gols, com finalizações erradas e pouca criatividade.

“Não só hoje, mas em todo o Campeonato Paulista eles lotaram a nossa casa e nos apoiaram. Temos que agradecer e hoje nos desculpar com eles”, afirmou Rafael sobre a torcida. “Eles merecem títulos e vitórias, vamos fazer o nosso melhor para dar alegrias aos nossos torcedores. Esse é o nosso intuito aqui dentro de campo”.