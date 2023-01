Depois de marcar dois gols na derrota por 5 a 4 para o Paris Saint-Germain de Lionel Messi, em amistoso no qual defendeu um combinado de estrelas do futebol saudita, Cristiano Ronaldo fez neste domingo seu primeiro jogo oficial pelo Al-Nassr e não balançou a rede, mas saiu de campo vitorioso. O triunfo por 1 a 0 diante do Al-Ettifaq, que colocou o time do craque português na liderança do Campeonato Saudita, foi conquistado graças a um gol marcado pelo brasileiro Anderson Talisca.

O Mrsool Park, em Riad, capital da Arábia Saudita, recebeu 22.862 torcedores ansiosos para ver uma das maiores estrelas do futebol dos últimos 15 anos. Nos arredores do estádio, ambulantes vendiam os mais variados tipos de produtos com o nome do craque português. Nas arquibancadas, ergueram uma faixa com a frase: “Te desejamos o melhor, mas você já é o melhor”.

Participativo, Cristiano Ronaldo jogou até o apito final, mas não teve tantas oportunidades de finalizar. A melhor chance que teve foi um chute forte que acabou defendido pelo goleiro brasileiro Paulo Victor, ex-Grêmio e Flamengo. O Al-Ettifaq também contava com o atacante Vitinho em campo, outro jogador do Brasil com passagem pelo Flamengo.

Ronaldo também teve uma oportunidade em cobrança de falta, mas chutou para fora. No lance do gol do Al-Nassr, subiu dentro da área para tentar concluir um cruzamento efetuado por Al Sulaiheem e não alcançou a bola. Após deixá-la passar, viu Anderson Talisca cabecear e colocá-la dentro da rede, aos 33 minutos do segundo tempo.

A busca do português pelo primeiro gol oficial em seu novo clube continua na quinta-feira, quando o Al-Nassr enfrenta o Al-Ittihad pela semifinal da Supercopa Saudita. O time adversário tem jogadores brasileiros em seu elenco, como o volante Bruno Henrique, o atacante Romarinho e o goleiro Marcelo Grohe.