O zagueiro Alan Franco oscilou entre a alegria e o alívio ao comemorar a vitória do São Paulo sobre o Santo André, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. Eleito o melhor jogador em campo no estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista, o argentino destacou que o time de Rogério Ceni fez por merecer o suado triunfo, por 1 a 0.

“Muito feliz pelo gol. Buscamos desde o primeiro tempo com várias cabeçadas, que não foram ao gol”, lembrou o defensor, referindo-se às melhores chances de gol do time visitante. O ataque do São Paulo parou na falta de pontaria e nas boas defesas do goleiro Lucas Frigeri.

O duelo, que parecia se encaminhar para o 0 a 0, foi dominado pelo São Paulo, que controlou a posse de bola e criou as melhores oportunidades. No entanto, teve dificuldades no ataque. O gol saiu somente aos 47 minutos do segundo tempo, pela cabeça de um zagueiro. “A equipe fez um trabalho muito bom. Merecemos a vitória pelo grande trabalho que fizemos”, disse Alan Franco.

Ele deixou o gramado sob gritos da torcida, com elogios ao gol salvador. O argentino, contudo, admitiu que ainda tem dificuldades para entender o português. “Não entendo nada do que a torcida fala. Estou muito feliz por seguir por esse caminho e dar muitas alegrias para a nossa torcida, que merece muito”, declarou o sincero defensor.

Com a vitória, o São Paulo se recuperou da rodada passada, quando perdeu o clássico para o Corinthians, em casa. Agora o próximo desafio será contra o Red Bull Bragantino na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista., pela sétima rodada do Paulistão.