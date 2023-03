Carlos Alcaraz não imaginava uma vitória tão tranquila em sua largada no Masters 1000 de Miami. Líder do ranking e atual campeão, o espanhol precisa repetir a conquista para não voltar a ser superado por Novak Djokovic no topo do mundo. Com 6/0 e 6/2 em somente 1h06 de partida, arrasou com o argentino Facundo Bagnis, seu antigo sparring.

Algoz do brasileiro Felipe Meligeni na primeira rodada, o argentino viveu um pesadelo em quadra nesta sexta-feira. Errando tudo, levou um “pneu” na primeira parcial em somente 24 minutos. Dos seis games disputados, só conseguiu chegar a um 40 a 40 quando perdia por 4 a 0.

Concentrado e não dando chances ao oponente, Alcaraz manteve o alto nível no segundo set e foi logo quebrando. Após abrir 2 a 0, viu o rival festejar muito seu primeiro ponto no jogo. Bagnis ainda devolveria a quebra, mas depois do 2 a 2 só deu o líder do ranking, que fechou a partida no segundo match point sem encontrar resistência.

Ainda nesta sexta-feira, destaque para o triunfos dos americanos Taylor Fritz (6/4 e 6/1 sobre o compatriota Emílio Nava) e Tommy Paul (5/7, 6/3 e 6/4 diante do suíço Marc Huesler) e do italiano Jannik Sinner (bateu o sérvio Laslo Dere com 6/4 e 6/2).

A surpresa ficou para a queda do espanhol Roberto Bautista, cabeça 22, com derrota diante do finlandês Emil Ruusuvuori por 6/4 e 7/6 (7/5).

ZEBRAS NO FEMININO

Sem a atual campeã Iga Swiatek em ação em Miami, a disputa pelo título em 2023 está aberta e algumas candidatas caíram logo em seu primeiro jogo. Cabeça 4, a tunisiana Ons Jabeur levou um duplo 6/2 da russa Varvara Gracheva, enquanto a francesa Caroline Garcia (5ª favorita) perdeu da romena Sorana Cirstea por 6/3 e 6/3. Já a grega Maria Sakkari (7ª) sofreu a virada da canadense Bianca Andreescu, com 5/7, 6/3 e 6/4.

As zebras não pararam por aí. A russa Veronika Kudermetova, 11ª favorita, se despediu com 6/4 e 6/2 para a checa Marketa Vondrousova. E a ucraniana Anhelina Kanilina, cabeça 28, deu adeus com derrota de 6/3 e 6/4 para a americana Sofia Kenin.