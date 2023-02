Carlos Alcaraz voltou a brilhar em quadra neste sábado e, com uma exibição segura, se garantiu na final do Torneio de Buenos Aires ao derrotar o compatriota Bernabe Zapata Miralles por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. A decisão acontece neste domingo e seu adversário será o inglês Cameron Norrie, que superou o peruano Juan Pablo Varillas também por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.

Na semana que vem, o jovem tenista espanhol, de 19 anos, vai estar no Brasil para a disputa do Rio Open. O atual número dois do mundo será a grande atração da competição na briga por mais um título.

Em franca evolução e com uma atuação que não permitiu nenhum tipo de reação do adversário, Alcaraz chega como favorito na disputa do troféu. O ATP 250 é o seu primeiro torneio na temporada, já que ele retorna às quadras após sofrer duas lesões seguidas.

Em Buenos Aires, o vice-líder do ranking vem de vitórias sobre os sérvios Laslo Djere e Dusan Lajovic. Com seis títulos de torneios de ATP no currículo (quatro deles em quadras de saibro), Alcaraz chega a sua nona final na carreira.

Na partida em que garantiu presença na final de Buenos Aires, o principal cabeça de chave do torneio controlou o ritmo do jogo o tempo todo. Obteve duas quebras de serviço no primeiro set e fechou a parcial sem maiores dificuldades. No segundo set, o panorama foi parecido. O espanhol abriu uma vantagem de 4 a 1 ao quebrar o saque do rival em duas oportunidades e definiu a vitória na sua semifinal.

Este sábado também marcou a disputa das semifinais do Torneio de Amsterdã. O russo Daniil Medveddev não teve trabalho para confirmar o seu favoritismo e derrotou o búlgaro Grigor Dimitrov por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2. Na outra partida, o italiano Jannik Sinner impôs o seu jogo e bateu o grego Tallon Griekspoor também por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5). A final do ATP 500 será neste domingo.