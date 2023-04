Ricardo Duarte / SC Internacional

O Internacional ganhou pela primeira vez na atual edição da Copa Libertadores. Nesta terça-feira à noite, o time colorado derrotou o Metropolitanos por 1 a 0, no estádio Beira-Rio, aliviando a pressão sobre o técnico Mano Menezes. Foi uma vitória suada, no sufoco, com o gol da vitória saindo aos 45 minutos do segundo tempo, marcado por Alemão.

Com o resultado, o Inter chegou aos quatro pontos na competição, contra nenhum do Metropolitanos. Eles estão no Grupo B, ao lado de Nacional-URU e Independiente Medellín.

O Internacional começou a partida no embalo dos seus torcedores e teve 15 minutos de muita pressão. Wanderson recebeu pela esquerda, dominou e arriscou o chute. A bola carimbou o travessão. Aos poucos, o Metropolitanos foi se encontrando e equilibrou as ações.

Aos 27, Lorotonda recebeu dentro da área e bateu cruzado. A bola raspou na trave de Keiller. O Inter respondeu na sequência. Igor Gomes deu um drible da vaca em Laszo e deixou com Wanderson. O atacante chutou, mas Ferro evitou o gol com o pé.

O Inter voltou a crescer no fim da etapa. Pedro Henrique arriscou do meio de campo, mas pegou fraco na bola. O Metropolitanos se fechou para levar o 0 a 0 para o intervalo. Mesmo assim, o time gaúcho ainda assustou. Na última chance, Luiz Adriano parou em uma bela defesa de Schiavone.

Assim como no primeiro tempo, o Inter saiu com tudo para cima no início da etapa complementar e perdeu grande oportunidade logo de cara. Aos três minutos, Wanderson cruzou para Luiz Adriano, que tentou de peito, sem ser eficaz. A pressão continuou, mas a bola insistia em não entrar. Aos 19, Carlos de Pena carimbou a trave. Aos 26, Alemão marcou, mas a arbitragem anulou o gol anotando falta de Alan Patrick no goleiro Schiavone.

De tanto insistir, o Inter chegou ao gol. Aos 45 minutos, Lucca aproveitou a sobra e deu para Alemão confirmar a primeira vitória colorada na Libertadores. Na próxima rodada, os gaúchos enfrentam o Nacional, no dia 3 de maio, às 19h, no Beira Rio, em Porto Alegre. No mesmo dia, às 23h, o Metropolitanos pega o Independiente Medellin, no Atanaio Girardot, na Colômbia.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 0 METROPOLITANOS

INTERNACIONAL – Keiller; Igor Gomes (Thauan Lara), Mercado, Vitão e Renê; Baralhas (Gustavo Campanharo), Johnny (Carlos de Pena) e Alan Patrick; Pedro Henrique, Luiz Adriano (Alemão) e Wanderson (Lucca). Técnico: Mano Menezes.

METROPOLITANOS – Schiavone; Jefre Vargas, Ferro e Cova (Valderrey); Cermeño (Walter Araújo), Guezo, Laszo, Latotonda e Robinson Flores; Ortiz (Pabon) e Freddy Vargas (Diego Castillo).Técnico: José María Morr.

GOL – Alemão, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Yael Falcon (Argentina).

CARTÃO AMARELO – Cova (Metropolitanos).

RENDA – R$ 523.966,00.

PÚBLICO – 27.855 total.

LOCAL – Arena Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).