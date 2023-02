Alex Telles pode voltar a campo 76 dias após grave lesão na Copa do Mundo

O brasileiro Alex Telles é a grande novidade na lista de relacionados do técnico argentino Jorge Sampaoli para o jogo desta quinta-feira, pelas oitavas de final da Liga Europa, entre Sevilla e PSV Eindhoven, da Holanda. Após 76 dias tratando uma grave lesão no joelho direito sentida em jogo diante de Camarões, na Copa do Mundo do Catar, o lateral-esquerdo pode voltar a jogar.

Alex Telles deixou o gramado chorando naquele 2 de dezembro, no Lusail Stadium, pela terceira rodada da fase de grupos. O jogo já estava no segundo tempo e marcou sua despedida da Copa. O jogador rompeu o ligamento lateral interno do joelho direito e temia uma cirurgia que pudesse afastá-lo por até oito meses.

O Sevilla optou por tratamento convencional e a recuperação foi plena. Treinando normalmente faz 10 dias, o brasileiro figura entre os 20 convocados por Sampaoli. Em relação aos chamados na última partida, ele é a única troca, na vaga de Pape Gueye, que não está inscrito na Liga Europa.

“Ele teve uma evolução bastante boa com o grupo. Não sei quanto tempo ele vai conseguir ficar amanhã, mas emocionalmente seria bom para ele participar do elenco”, afirmou o técnico Jorge Sampaoli, já prevendo o retorno ao time titular. “Fazer parte do jogo no domingo (na casa do Rayo Vallecano)ou na segunda mão na quinta-feira (dia 23, na volta contra o PSV).”

O treinador quer que o brasileiro se enturme com os novos companheiros. Contratado em agosto de 2022, Telles pouco jogou com o time por causa da parada para a Copa do Mundo e a grave lesão. “O fato de estar na convocatória já é um grau de entrosamento com o grupo, como análise, com o fato de poder ser utilizado durante cinco, dez ou quinze minutos… E nesse pedido o jogador concordou muito rapidamente.”