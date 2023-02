Campeão Mundial e medalha de bronze olímpica dos 400 m com barreiras, Alison dos Santos, o Piu, foi submetido a uma artroscopia no joelho direito nesta terça-feira, em São Paulo, para a retirada parcial do menisco. O procedimento foi realizado pelo médico Caio D’Élia e a recuperação deve ser de oito a 12 semanas.

Pela programação dos médicos, ele já inicia a fisioterapia como complemento do tratamento. O procedimento foi considerado um sucesso. Aos 22 anos, o atleta vive o seu auge físico e técnico e espera retomar logo o ritmo de treinos para poder cumprir as metas estabelecidas. Nesta temporada, ele planeja intensificar a sua preparação para tentar quebrar o recorde mundial dos 400 m com barreiras.

“Vamos trabalhar e tratar. E vida que segue. Vamos com o foco, nada muda, temos nossos objetivos. E vamos passar por isso juntos né rapaziada?”, comentou Alison em vídeo postado nas redes sociais na semana passada. Vamos juntos nessa, obrigado pelo carinho. Estamos juntos”, completou o atleta,

Alison sofreu a lesão no início de fevereiro após cumprir rotina de exercícios no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. Uma ressonância magnética confirmou o problema do menisco lateral.

Piu tornou-se o primeiro atleta de pista do Brasil a conquistar o título da Liga Diamante, vencendo os 400 m com barreiras em todas as sete etapas do principal circuito do atletismo mundial. A temporada invicta contou ainda com outro título inédito para o País. No Mundial de Atletismo de Eugene (Estados Unidos), Alison foi campeão com direito a recorde da competição e sul-americano.