Depois de Max Verstappen liderar o primeiro treino livre, Fernando Alonso mostrou que a Aston Martin quer surpreender também no GP da Austrália de Fórmula 1, neste fim de semana. O experiente piloto espanhol foi o mais rápido na segunda sessão, marcada pela chuva. Mas avisou que prefere pista seca na prova marcada para a madrugada de domingo, pelo horário de Brasília.

“Acho que a previsão de tempo é para pista seca. Acho que, idealmente, vamos preferir condições secas porque só pilotamos esse carro nestas condições até agora, em Jeddah e no Bahrein”, comentou o bicampeão mundial de F-1. “Uma corrida seca seria muito bem-vinda por nossa equipe, mas teremos que estar prontos para todas as condições.”

Alonso cravou o melhor tempo da segunda sessão de treinos em Melbourne logo no início do treino, ao anotar 1min18s887. Depois disso, nenhum rival se aproximou da marca. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi quem mais ficou perto, quase meio segundo atrás, com 1min19s332.

E, na sequência, veio o atual bicampeão mundial Max Verstappen. O piloto da Red Bull, líder do campeonato após duas etapas disputadas, marcou o tempo de 1min19s502. O holandês havia sido o mais rápido do primeiro treino livre, disputado sobre pista seca.

A segunda sessão, contudo, teve menos emoções. Diante do asfalto molhado, os pilotos foram mais contidos e deram menos voltas na pista. Alonso não passou de 13, por exemplo, enquanto Leclerc completou apenas 10 giros.

O piloto da Espanha vem sendo a sensação deste início de temporada na F-1. Na Aston Martin, subiu ao pódio nas duas primeiras corridas do ano. E vem mostrando que a equipe quer mais.

“Temos muito trabalho a ser feito para amanhã (treino classificatório), principalmente nos pneus para os trechos mais longos, o que não pudemos testar no segundo treino. Mas, até agora, o carro está bem”, avaliou Alonso.

Os pilotos voltam para o Circuito Albert Park na noite desta sexta-feira, pelo horário de Brasília. O terceiro treino livre está marcado para as 22h30. A sessão classificatória será às 2 horas da madrugada de sábado. A corrida será no mesmo horário, no domingo.

Confira o resultado do segundo treino livre do GP da Austrália:

1.º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1min18s887

2.º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 0s445

3.º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 0s615

4.º – George Russell (ING/Mercedes), a 0s785

5.º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 0s808

6.º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 0s838

7.º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 1s196

8.º – Lando Norris (ING/McLaren), a 1s289

9.º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 1s307

10.º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1s319

11.º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 1s323

12.º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1s425

13.º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 1s436

14.º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 1s494

15.º – Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), a 1s583

16.º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1s692

17.º – Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), a 1s713

18.º – Alexander Albon (TAI/Williams), a 2s295

19.º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 2s379

20.º – Logan Sargeant (EUA/Williams), sem tempo