O quarto lugar no grid de largada para o GP da Austrália, que acontece na madrugada deste domingo, foi encarado com otimismo pelo espanhol Fernando Alonso. Apesar de ter ficado atrás dos dois carros da Mercedes, ele gostou do desempenho do seu carro. “Vai ser uma prova divertida, com certeza”, afirmou o piloto da Aston Martin.

“Quatro décimos para o tempo feito pelo Verstappen é o mais próximo que estivemos. Talvez o melhor dos três contra-relógios que fizemos este ano”, afirmou o piloto após a definição do treino classificatório.

O piloto da Aston Martin falou ainda dos carros da Mercedes que conseguiram o segundo e o terceiro lugar no treino desta madrugada. “Os Mercedes já têm carro veloz. E com certeza, na metade do ano já estarão lá para lutar ou para vencer corridas, como fizeram

ano passado. Não é tão bom como a Red Bull, mas estão melhorando e serão candidatos a vitórias em breve”, afirmou.

Sobre o treino, o bicampeão mundial considerou satisfatória a sua classificação no grid e disse que tudo correu dentro do esperado. “Queríamos evitar a chuva, esse era o principal problema. Agora que temos um carro veloz, vamos evitar surpresas. Ter os dois carros entre os seis primeiros colocados é ótimo”, afirmou Alonso ao se referir à colocação de Lance Stroll, seu companheiro de equipe, que vai largar na terceira fila.

Por fim, ele comentou sobre a estratégia que pode ser utilizada pela equipe para tentar novamente conseguir, pelo menos, mais um pódio neste Mundial. “Em ritmo de corrida, acho que a Red Bull ainda está em outra categoria. Embora tenhamos as Mercedes na frente, vamos tentar fazer a nossa parte.”