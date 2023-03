Uma imagem marcou a conquista da Copa do Mundo do Catar pela Argentina. Antes e durante a disputa de pênaltis da seleção, o goleiro Martínez usava e abusava da provocação para tentar distrair os adversários. Mas isso vai acabar. De acordo com a Ifab, que é a associação que regula as regras do futebol, os goleiros estarão proibidos de tentar distrair os batedores a partir de 1º de julho.

De acordo com o novo texto da regra, o goleiro “não deve se comportar de forma a distrair injustamente o cobrador. Por exemplo: atrasar a execução da cobrança ou tocar traves, travessão ou rede do gol”.

Segundo o comunicado divulgado pela Ifab, o goleiro não pode se comportar de maneira que não demonstre respeito pela partida e pelo adversário que vai cobrar a penalidade. A alteração na regra passa a valer a partir de 1º de julho, data em que se inicia a nova temporada do futebol europeu.

Outra alteração confirmada pela Ifab nesta sexta-feira é com relação aos acréscimos da partida. A partir do início do próximo semestre, o período adicionado ao final de cada um dos tempos de uma partida levará em conta o tempo perdido na comemoração dos gols do jogo, o que não acontecia anteriormente.