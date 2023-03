Palmeiras e Corinthians terão de enfrentar a altitude na fase de grupos da Libertadores. Enquanto o time de Abel Ferreira vai a La Paz (3.600m) encarar o Bolívar (BOL), a equipe alvinegra mede forças com o Independiente del Valle (EQU) em Quito (2.850m). Os rivais paulistas não terão molezas nessa etapa, mas o lado alviverde é franco favorito, mesmo diante de adversários tradicionais, enquanto os corintianos têm com o que se preocupar.

O Palmeiras está no Grupo C, ao lado de Barcelona de Guayaquil (EQU), Bolívar (BOL) e Cerro Porteño (PAR). A equipe palmeirense mediu forças contra os três adversários em Libertadores recentes. Diante dos paraguaios em 2022, com os bolivianos em 2020 e os equatorianos em 2017.

A chave do Corinthians tampouco apresenta enormes dificuldades, mas a qualidade técnica demonstrada pelos comandados de Fernando Lázaro até aqui, especialmente em jogos decisivos dá margem para dúvidas.

No Grupo E, o Corinthians pega o atual campeão da Sul-Americana e seu algoz no mesmo torneio em 2019, o Independiente del Valle, o novo papa-títulos e modelo a ser seguido no continente. Ainda terá o Argentinos Juniors, campeão da Libertadores em 1985 e time que revelou Maradona ao mundo. Por fim, o menos poderoso Liverpool, do Uruguai.

Flamengo e Internacional também entram como favoritos em suas chaves. O Fluminense terá pela frente o poderoso River Plate e altitude de La Paz com o Strongest. Atenção redobrada com o único confronto brasileiro da fase de grupos: Athletico-PR x Atlético-MG pelo Grupo G.