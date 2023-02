Gabriel Lecheta e Amanda Moro (Crédito: Divulgação/Andrey Klagenberg)

Foi realizado neste domingo (5) no litoral paranaense o 18º Triathlon de Verão Guaratuba, o evento ocorreu na Praia Central do município e contou com 130 atletas divididos nas modalidades de Triathlon SPRINT e SUPER SPRINT, além provas simultâneas de duathlon e corrida de rua.

Na modalidade SPRINT, a principal do evento, Amanda Moro da Seleção Escolinha de Triathlon saiu da natação em primeiro e liderou até o fim, Amanda garantiu o bicampeonato do evento com o tempo de 1h04min14s. Alice Forti Tinelli ficou em segundo e Lismara Dambrosio em terceiro. “É muito bom estar competindo perto de casa, a prova é bem dinâmica com a torcida apoiando durante as voltas do percurso, isso dá uma motivada a mais” declarou Amanda após a prova.

No SPRINT masculino Vinicius Santana e Gabriel Lecheta, ambos representantes da Escolinha de Triathlon, travaram uma bela disputa. Santana começou bem na natação, manteve a liderança no ciclismo, seguido de perto por Lecheta. Na corrida, Lecheta impôs um ritmo forte e conseguiu garantir a vitória completando a prova com 58min54s, Santana ficou em segundo com 59min27s. Lecheta comemorou o resultado neste início de temporada já visando o Sulamericano de Triathlon em Vila Rica no Chile em março: “Eu sempre gosto de competir em Guaratuba, a prova é muito boa. O circuito de ciclismo com 4 voltas é bom para testar as pernas e muito parecido com os circuitos que eu disputo fora do Brasil e ainda tivemos o desafio que é a subida do ferry-boat, espero ano que vem estar aqui de volta”.

No SUPER SPRINT feminino a campeã foi Luisa Vilha Ribas (Triathlon CIC) e no maculino o vencedor foi Daniel Kozlowski da Escolinha de Triathlon.

O próximo evento do calendário da Triativa é o TH3 TRI HARD BRASIL na Praia Mansa de Caiobá em 02/04/2023 com as modalidades: TH3 TRI HARD (1.900m natação/90km ciclismo/21km corrida), TH3 TRI SPRINT (750m/20km/5km) e TH3 TRI SUPER SPRINT (400m/10km/2,5km).

Calendário Triativa 2023:

02/04/2023 TH3 – Praia Mansa de Caiobá

12/05/2023 Circuito Electrolux de Triathlon – Etapa Outono

23/07/2023 Circuito Electrolux de Triathlon – Etapa Inverno

17/09/2023 Triathlon Brasil 111

outubro 2023 Circuito Electrolux de Triathlon – Etapa Primavera (data a confirmar)

10/12/2023 Circuito Electrolux de Triathlon – Etapa Verão

Parceiros: Woom, Faculdade Isepe, Nissan Barigui, Jóias Vip, Mormaii, Hotel Santa Paula e Prefeitura de Guaratuba.

Realização: Triativa www.triativaeventos.com.br

RESULTADOS

SPRINT FEMININO

1 Amanda Moro (Escolinha de Triathlon) 01:07:14

2 Alice Forti Tinelli (Escolinha de Triathlon) 01:08:25

3 Lismara Dambrosio (Furiuos Fit) 01:10:46

4 Sofia Vianna Faret (Lass Training) 01:13:37

5 Angelina Carvalho Silva 01:13:48

SPRINT MASCULINO

1 Gabriel Lecheta de Souza (Escolinha de Triathlon) 00:58:54

2 Vinicius Avi Santana (Escolinha de Triathlon) 00:59:27

3 Arthur Pereira Morer (Escolinha de Triathlon) 01:06:33

4 Eduardo Belotto (Manocchio Team) 01:07:11

5 Vitor Vicente (Escolinha de Triathlon) 01:08:16

SUPER SPRINT FEMININO

1 Luisa Vilha Ribas (Thiatlhon Cic) 00:47:27

2 Vitoria Odevagen Amorim Roberto (FB Sports) 00:58:02

3 Emily Victoria Graciano Aparicio (Escolinha de Triathlon) 00:59:02

4 Paula Magalhães Sasso 00:59:27

5 Stefanie Vieira (Escolinha de Triathlon) 01:02:09

Super Sprint Masculino

1 Daniel Betetto Kozlowski (Escolinha de Triathlon) 00:43:55

2 Lohan Gunha (Escolinha de Triathlon) 00:44:17

3 Raphael Biazzetto (NB Futebol) 00:45:17

4 Herick Ricardo Loesch (Escolinha de Triathlon) 00:46:07

5 Eduardo Staniaski Goncalves (Escolinha de Triathlon) 00:46:30