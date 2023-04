Dois dos sete representantes brasileiros vão estrear, nesta quarta-feira, na Copa Sul-Americana. Eliminado na pré-Libertadores, o Fortaleza inicia o torneio continental diante do Palestino-CHI. Já o América-MG enfrentará o Peñarol-URU, considerado um dos favoritos ao título.

O América, inclusive, está no considerado ‘grupo da morte’. Além do Peñarol, vice-campeão em 2021, terá pela frente o Defensa y Justicia-ARG, vencedor em 2020, e Millonarios-COL, que disputou a semifinal em duas oportunidades (2007 e 2012).

A partida de estreia na Sul-Americana caiu em um momento crucial para o América, que disputa a final do Campeonato Mineiro diante do Atlético. O time do técnico Vagner Mancini perdeu o primeiro embate por 3 a 2, agora, no jogo de volta, precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão. Esta é a primeira vez que o América disputará a Copa Sul-Americana. No ano passado, jogou a Libertadores, mas acabou eliminado na fase de grupos.

O Fortaleza, por sua vez, disputará a Sul-Americana só porque caiu fora na terceira fase da Libertadores. O clube cearense foi eliminado pelo Cerro Porteño-PAR e está no Grupo H, com Estudiantes de Mérida-VEN, Palestino-CHI e o argentino San Lorenzo-ARN, campeão em 2002.

Esta é a segunda vez que o time cearense disputa a competição. Na primeira, em 2020, não teve muita sorte. Enfrentou logo o Independiente, da Argentina, na primeira fase. Perdeu fora de casa por 1 a 0 e venceu no Castelão por 2 a 1. Foi eliminado pelo gol marcado pelo adversário no Brasil.

Assim como o América, o Fortaleza também está em meio à uma final estadual. No sábado, enfrenta o rival Ceará, que venceu no jogo de ida por 2 a 1.

Mais três jogos serão realizados nesta quarta-feira. O Estudiantes-ARG, que está no Grupo C, o mesmo do Red Bull Bragantino, pega o Oriente Petrolero-BOL. Já o Universitario-PER, do Grupo do Goiás, enfrenta o Gimnasia La Plata, na Argentina. Por fim, o Emelec-EQU, que está em um grupo sem nenhum brasileiro, desafia o Danubio-URU. Completam o grupo B: Huracán-ARG e Guaraní-PAR.