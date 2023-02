Um dos líderes do Campeonato Mineiro, o América será o único representante da Série A do Brasileiro nesta terça-feira na Copa do Brasil. A estreia será contra o Tocantinópolis-TO. O dia trará ainda outros quatro jogos, com destaque para a presença da Ponte Preta, da Série B, diante do Fluminense-PI, em Teresina.

O América tem cada vez mais se aproximado da briga pelo título na Copa do Brasil. A melhor colocação, no entanto, foi um quarto lugar em 2020. O time mineiro estreia frente ao Tocantinópolis, que ainda está invicto na temporada e lidera o Campeonato Tocantinense.

A Ponte Preta, por sua vez, já está classificada à segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 e deixa o Estadual de lado para priorizar a Copa do Brasil. No entanto, vai enfrentar o Fluminense-PI, que vem sobrando no Piauiense. Foram dez jogos, com oito vitórias e dois empates até agora.

Santa Cruz-PE e Vila Nova-GO também são favoritos nos duelos frente, respectivamente, a Democrata-GV-MG e Real Noroeste-ES, mas o time pernambucano não vem fazendo boa campanha no Estadual, enquanto o clube goiano vive um momento decisivo no Estadual, onde luta por uma vaga na semifinal.

Por fim, o Ferroviário-CE tenta esquecer o cearense para focar na Copa do Brasil. A disputa é com o Resende, que venceu apenas um jogo no Carioca.

A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único, com mando do time em posicionamento inferior no ranking da CBF. O visitante, mais bem colocado no ranking, tem a vantagem do empate. Além da premiação por participação, estão definidos os valores para quem passar à segunda fase. Os times do Grupo I receberão R$ 1,7 milhão; os do Grupo II o valor de R$ 1,4 milhão e os times do Grupo III o prêmio de R$ 900 mil.

CONFIRA OS JOGOS DE TERÇA-FEIRA:

15h30

Resende-RJ x Ferroviário-CE

19h30

Democrata-GV-MG x Santa Cruz-PE

Tocantinópolis-TO x América-MG

20h

Real Noroeste-ES x Vila Nova-GO

21h30

Fluminense-PI x Ponte Preta-SP