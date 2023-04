Depois de estrear com o pé direito na Copa Sul-Americana ao golear o Peñarol-URU por 4 a 1, em Belo Horizonte, o América-MG volta a campo nesta quarta-feira de olho em mais um resultado positivo para se isolar na liderança do Grupo F. Fora de casa, o time mineiro visita o Defensa y Justicia, no Estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires, às 21h (horário de Brasília).

Diferente do rival, o time argentino estreou na Copa Sul-Americana com uma derrota para o Millonarios-COL, por 3 a 0. Porém, da primeira rodada para cá, o América-MG sofreu duas derrotas. Primeiro na decisão do Campeonato Mineiro para o Atlético-MG por 2 a 0 e depois na estreia do Brasileirão, para o Fluminense, por 3 a 0.

De qualquer forma, o América-MG está animado para esse duelo por conta dos retornos do meia Benítez e do atacante Aloísio, que ficaram de fora dos últimos três compromissos do clube, e agora voltam a ficar à disposição. Com isso, Martinez deve perder a titularidade no meio-campo e Henrique Almeida no ataque.

O técnico Vagner Mancini falou sobre esses retornos de forma esperançosa. “Sobre o Benítez, eu, sinceramente, achava que no jogo de domingo passado, ele já estaria em campo, mas houve um atraso na sua recuperação. Não sei se para esta quarta-feira ele já estará pronto. Mas, certamente ele estará na viagem. Sobre o Aloísio, ele até poderia já estar à disposição, mas seria um risco. Como a gente tem ao lado o caso do Benítez, nós achamos mais prudente esperar um pouquinho mais.”

Benítez estava fora por conta de dores no joelho, enquanto o companheiro foi desfalque por causa de um desconforto muscular. Por outro lado, o lateral-direito Arthur está fora, já que foi convocado para amistosos da seleção brasileira sub-20, e será ausência nos quatro próximos jogos do América-MG.

Apesar de ter estreado mal na Copa Sul-Americana, o Defensa y Justicia está fazendo um bom Campeonato Argentino, ocupando a quarta colocação com 21 pontos ganhos. O líder River Plate tem 30. No final de semana, venceu o Instituto por 1 a 0, pela 12ª rodada.

Além disso, o Defensa ainda conta com um artilheiro no elenco. Trata-se de Nicolas Fernández, que já marcou nove gols nesta temporada, e tenta continuar com a fase goleadora. Aos 27 anos, ele é presença certa entre os titulares argentinos, que entram em campo com força máxima.