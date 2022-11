Yan Krukov / Pexels

A pandemia alavancou muito o mercado de jogos digitais, por isso, faremos uma análise sobre a continuação desta expansão.

Com o isolamento social obrigatório por conta de Covid 19, as pessoas do mundo inteiro tiveram que ficar por meses dentro de casa e, com isso, tiveram que procurar várias formas de entretenimento. Uma das mais procuradas foram os jogos digitais, que cresceram muito no período.

De acordo com a Pesquisa Games Brasil, 46% dos gamers no Brasil jogaram ainda mais. Ainda sobre a pesquisa, as mulheres são as que mais jogam. Dos entrevistados, mais de 36% responderam que jogam todos os dias.

Segundo dados de um outro estudo feito pela Research And Markets, empresa de pesquisas, os jogos mobile contribuem com quase 57% da receita do mundo todo de videogames e a expectativa é arrecadar US$ 272 bilhões até 2030 no segmento.

Entre os jogos mobile mais buscados estão: Call of Duty Mobile, Among Us, Minecraft, PUBG Mobile, e Clash of Clans.

Cassinos online também cresceram na pandemia

Assim como os jogos online, o site de casino online também teve um crescimento no tempo que as pessoas estavam em casa. Isso acontece porque ele oferece várias opções de jogos em tempo real para que a pessoa possa se divertir na internet.

De acordo com um estudo feito pela empresa SkyQuest, que é especialista em análise do mercado de tecnologia no mundo, chegou à conclusão que, até 2028, os cassinos online irão arrecadar mais de R$ 700 bilhões, referente a US$ 153 bilhões.

Quando o assunto são os jogos mais buscados nos cassinos online, uma pesquisa realizada pelo portal Globo.com, chamada O Mercado de Apostas Esportivas, apontou quais são eles:

78% – Roleta;

66% – Blackjack;

64% – Jogos de mesa;

63% – Slots (caça-níqueis);

61% – Vídeo Poker;

50% – Jogos com croupier ao vivo.

Ainda nesta pesquisa, temos o valor de mercado dos cassinos online, em 2021, apenas no Brasil de US$ 1 bilhão.

A tendência para os próximos anos é que estes números aumentem ainda mais, principalmente, com os avanços tecnológicos e com aprovação da regulamentação em alguns países, inclusive, no Brasil.

No Brasil, este mercado ganhou bastante espaço, porém, é preciso prestar atenção antes de jogar, já que este tipo de jogo não é totalmente legal no país. Existe uma lei, aprovada em 2018, que permite os brasileiros a utilizar cassinos online e, por isso, todos estão com sede principal fora do Brasil. Este tipo de jogo de azar é proibido no país desde 1946.

Para que você não tenha nenhum problema, pesquise bastante sobre o cassino online que irá apostar para não ter problemas. Existem diversos sites que dão dicas e listam os melhores sites para se divertir.

Dicas para se dar bem no jogo digitais

Se você também começou a se interessar por jogos digitais durante a pandemia, separamos algumas dicas para você se dar bem:

1 – Estude bastante sobre o jogo

Assim que você decidir qual será o jogo que você vai jogar, o ideal é começar a estudar mais sobre o assunto. Busque sites especializados com dicas, assista a lives com outros jogadores para visualizar o jeito que eles jogam, converse com os amigos que já praticam para trocar experiências, dentre outros.

Desta forma, quando você começar a jogar, terá mais habilidade no assunto e saberá resolver os erros mais rapidamente.

2 – Estabeleça limites

Tudo que é demais pode ser prejudicial, não é mesmo? Pensando nisso, coloque limites no tempo em que você irá se dedicar com as partidas do cassino online, por exemplo. Ter tempo com a família também é muito importante.

Outro tipo de limite importante que você deve ter, principalmente, com os jogos que são feitos com apostas em dinheiro, é o valor que será apostado mensalmente, sem comprometer o seu orçamento familiar.

Qual foi a sua forma de entretenimento durante a pandemia? Compartilhe com a gente nos comentários e aproveite para contar qual jogo do cassino online você gosta!