A derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha não surpreendeu o técnico Carlo Ancelotti. Após o revés por 3 a 1, neste domingo, no Estádio Internacional Rei Fahd, em Riad, na Arábia Saudita, o treinador admitiu que o Real Madrid não está em seu melhor momento. O clube merengue vinha também de derrota no Campeonato Espanhol, diante do Villarreal, por 2 a 1.

“Precisamos aprender, é um momento difícil e é isso aí. Não se deve fazer muitas coisas, já se sabia antes da partida que essa equipe não estava no seu melhor. Temos que recuperar o ânimo e nos preparar para a próxima partida”, disse o treinador.

Ancelotti afirmou também que seu time cometeu inúmeros erros, que acabaram custando o título. “Nós entregamos. Começou igual, sem muito ritmo, e evitar entregar a bola é primordial, mas demos dois presentes. Precisamos melhorar a condição física e jogar como um time. Os erros foram definitivos. Não conseguir acertar a saída de bola. Não foi uma boa partida de ninguém.”

Neste domingo, o Real Madrid acabou sendo dominado pelo Barcelona, em uma partida discreta dos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo, que entrou durante o segundo tempo da partida. O único gol da equipe merengue foi marcado pelo artilheiro Benzema.

O próximo compromisso do Real Madrid é nesta quinta-feira, quando enfrenta o Villarreal, pela Copa do Rei. AS partidas vem servindo de aprimoramento antes das oitavas de final da Liga dos Campeões, diante do Liverpool, também em má fase e sem nenhum triunfo em 2023.