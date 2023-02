Pouco mais de oito meses após decidirem a edição passada da Liga dos Campeões, Real Madrid e Liverpool se reencontram na competição, agora pelas oitavas de final. Prevendo uma história bem diferente da final de Paris e deixando de lado favoritismo pelo fato de ter vencido quatro dos últimos cinco embates, o técnico Carlo Ancelotti prevê enorme dificuldade em Anfield, nesta terça-feira, descarta marcação individual, prega respeito total e crava a escalação de Benzema.

O jogo de ida está agendado para 17 horas (de Brasília), desta terça-feira, na casa dos ingleses. Ancelotti garante que o Real Madrid está “preparado”, mas não esconde certas precauções a serem tomada na partida.

“Este jogo contra o Liverpool não terá nada a ver com a final de Paris. Desta vez vai ser jogado ao longo de 180 minutos, é muito diferente e também é preparado de forma diferente”, afirmou o treinador, descartando atenção especial para determinadas peças.

“Quem me preocupa mais no Liverpool? Não posso dizer porque eles têm jogadores como Salah, Van Dijk, Darwin Nuñez… Então digo que é o Liverpool. A maior preocupação do Real Madrid é o Liverpool e o q que mais preocupa o Liverpool é o Real Madrid. É isso”, afirmou o treinador, prevendo enorme pressão desde o início.

“Não mudamos e sabemos o que nos espera: não ter tempo para respirar. O Liverpool aperta, aperta e aperta, mas estamos preparados”, disse, cravando a escalação de seu goleador. “Karim Benzema está bem, vai começar.”

Depois de ver o Real Madrid oscilar nas primeira partidas do ano, o técnico celebra o retorno do bom futebol, o que será decisivo no embate. “Vejo a equipe em grande forma, com entusiasmo e vontade de fazer bem, como no ano passado”, avaliou, com um adendo: “Sabendo que é um jogo difícil e que há jogo da volta.”

Sobre possível rivalidade com Klopp, Ancelotti garantiu que a amizade prevalece na relação. “Tenho um bom relacionamento com Klopp. Ficamos um ano e meio em Liverpool durante a pandemia (da covid-19) e costumávamos trocar mensagens e presentes. Ele é uma pessoa realmente adorável.”