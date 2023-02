Candidato a ser o novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti afirmou nesta sexta-feira que os atacantes Vinícius Junior e Rodrygo não são concorrentes por uma vaga entre os titulares do Real Madrid. O treinador disse até que os dois poderão ser os únicos atacantes do time em determinadas partidas da temporada.

“O Rodrygo será titular amanhã (sábado). Ele não é concorrente de Vinícius porque eu seria um louco se colocasse os dois para brigar por posição. Eles precisam jogar juntos. Às vezes, poderão ser dois atacantes em um esquema tático de 4-4-2”, disse o técnico, que vem jogando com três atacantes nas últimas temporadas do time espanhol.

Ancelotti indicou que esta poderá ser a formação do Real para o jogo contra o Osasuna, fora de casa. Isso porque Karim Benzema será poupado, por questões de desgaste físico. “Não vou dizer quem são os favoritos para amanhã porque isso vai depender de cada partida. Teremos um ataque muito competitivo. O Vinícius é um atacante muito perigoso. Confio naqueles que vão jogar. Tenho que pensar na partida seguinte, como se fosse a última. É o que estamos fazendo”, declarou.

Depois de entrar em campo no sábado, pelo Campeonato Espanhol, o time de Madri fará sua estreia no mata-mata da Liga dos Campeões. O rival será o irregular Liverpool, seu adversário na última decisão do campeonato. O jogo de ida das oitavas de final será disputado na terça-feira, no Anfield, na Inglaterra.

Para este confronto, Ancelotti poderá resgatar o ataque com três jogadores, colocando Benzema ao lado da dupla brasileira, como já aconteceu diversas vezes. Na última edição da Liga dos Campeões, o reserva Rodrygo se tornou decisivo nas partidas mais importantes, que garantiram o Real na final.