Derrotado pelo Barcelona nos últimos três embates com o rival, o Real Madrid busca encerrar o jejum nesta quarta-feira, quando uma nova edição do ‘El Clássico’ decidirá, no Camp Nou, qual dos dois irá para a final da Copa do Rei. O técnico Carlo Ancelotti acredita que ‘chegou a hora’ de a vitória vir para o lado madridista e disse não considerar o jogo como um duelo de treinadores com o adversário Xavi Hernández.

“É muito complicado fazer comparações individuais entre treinadores. O Barcelona venceu as últimas três partidas e este é o momento da nossa vitória. A realidade diz que temos a desvantagem e vai ser uma partida muito equilibrada. O favorito não sei quem é, porque, sendo equilibrada, a partida será decidida nos detalhes”, disse o treinador italiano.

O Real Madrid perdeu o jogo de ida, no Santiago Bernabéu, por 1 a 0, por isso precisa vencer por dois gols de diferença no Camp Nou para avançar à semifinal no tempo normal. Caso vença por vantagem de um gol, decidirá a vaga na prorrogação e, se necessário, na disputa de pênaltis.

Nesta temporada, Real e Barça se encontraram quatro vezes. A única vitória merengue foi por 3 a 1, em outubro do ano passado. Depois disso, os três duelos seguintes terminaram com resultados favoráveis aos barcelonistas. Na final da Supercopa da Espanha, foram superiores e conquistaram o título com um triunfo por 3 a 1.

Em seguida, veio a vitória por 1 a 0 na Copa do Rei e, então, um novo triunfo, por 2 a 1, antes da Data Fifa de março, pelo Campeonato Espanhol. O resultado na liga nacional foi importante para o Barcelona se distanciar na liderança. Hoje, o time de Xavi ocupa o primeiro lugar, com 71 pontos contra 59 do Real Madrid.

Embora esteja vivo na Liga dos Campeões, o Real tem vivido momentos de oscilação na temporada, com desempenhos que fogem ao seu padrão. A confiança diminuiu em alguns momentos, mas as vitórias sobre o Liverpool, pelo torneio europeu, e a goleada por 6 a 0 diante do Valladolid, no domingo, mantiveram a autoestima da equipe em alta nas últimas semanas.

“Estamos bem, motivados,concentrados e com boas sensações depois do encontro que tivemos diante do Valladolid. Vamos com tudo para a partida, temos muita confiança de que vems ter um bom desempenho”, disse Ancelotti, que terá todo seu elenco à disposição, com exceção de Ferland Mendy. De qualquer forma, tem decisões a tomar e não revelou se irá abrir mão da dupla formada por Toni Kross e Luka Modric no meio de campo, possibilidade que está sendo considerada.

“Eles ainda são intocáveis, mas Modric também foi intocável contra o Valladolid e passou o jogo no banco. Você tem de escolher 11 e não precisa pensar que só os protagonistas farão parte. Acho que os recursos que tenho no banco são importantes como foram no ano passado. Começar o jogo não é o mais importante, é ser protagonista mesmo que haja jogadores que não vão começar o jogo”, afirmou.