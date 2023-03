Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, e Chicão, ex-zagueiro e ídolo do time do Parque São Jorge, trocaram ofensas por meio das redes sociais sobre os tempos em que trabalharam juntos no clube. Tudo começou na noite desta terça-feira, quando o antigo cartola corintiano chamou o ex-jogador de “covarde”, em entrevista ao podcast “Casal Coringão”.

“E o jogador que eu mais detesto? Tem o Felipe, goleiro, apesar que fiz as pazes com ele. Chicão, que é um jogador covarde, um jogador que nunca teve posição dentro do elenco, chegou para ser capitão, mas não tomava atitude, ficava falando pelos cantos. Nunca me fez mal, nunca fiz mal a ele, nada contra, mas era capitão, não dava entrevista. No dia que foi afastado do jogo, parou o carro para dar entrevista. Quando separou, dei conselhos. Nada contra, mas tenho que defender o Corinthians. Entrou na Justiça erradamente, perdeu tudo, faz parte”, disse Sanchez.

Pela manhã, Chicão usou sua conta oficial no Instagram para rebater o ex-presidente corintiano. “Eu sou covarde? Encontrei com ele no aeroporto, abaixou a cabeça e virou as costas. ‘Onde eu ando tem 50 pessoas querendo tirar foto comigo’. Só dando risada mesmo. No aeroporto pipocou, agora quer enganar o torcedor. Vou desafiar você: Arena lotada, eu e você. Vamos ver quem vai ser vaiado e quem vai ser aplaudido. Eu nunca saí escoltado, sempre fui aplaudido. Já você não pode dizer o mesmo. Covarde é você.”

A tréplica de Andrés Sanchez veio horas depois, por meio de postagem no Twitter. “Chicão é covarde. Ele renega, tudo bem… Agora faltar com a verdade? Não sabia. Cruzamos realmente no aeroporto. Te olhei, você me olhou. Virei a cara para não ter de falar contigo. Recorra à Justiça! Talvez ganhe o processo em cima do Corinthians. Convença outros também. Te encontro onde você quiser, Chicão. Pode ser na Arena, nas quadras das torcidas… É só escolher. Duro será ficar ao seu lado.”

Sob a gestão de Andrés Sanchez, Chicão conquistou a Série B (2008), a Copa do Brasil (2009), o Paulistão (2009) e o Brasileirão (2011). Após a saída do presidente, o zagueiro ainda ergueu as taças da Libertadores(2012), Mundial de Clubes (2012), Recopa Sul-Americana (2013) e novamente o Campeonato Paulista (2013).

Chicão entrou com uma ação na Justiça do Trabalho contra o Corinthians em 2013, quando se transferiu para o Flamengo, pedindo 15% referentes a uma diferença no percentual das cotas de TV repassado pelos clubes aos atletas (cerca de R$ 2 milhões). Apesar de ter vencido em duas instâncias, o Tribunal reverteu a decisão em 2022.