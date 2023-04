Foto: Thaís Magalhães / CBF

Apesar do bom jogo, principalmente na segunda etapa, a seleção brasileira feminina de futebol acabou sendo derrotada nas penalidades pela Inglaterra na disputa da Finalíssima em Wembley nesta quinta-feira (6). Apesar disso, Andressa Alves, autora do gol de empate brasileiro, buscou valorizar o feito da partida realizada em Londres nesta quinta-feira (6).

“Claro que é ruim perder, que a gente não queria, mas olha isso tudo aqui (disse a brasileira mostrando e admirando o estádio de Wembley). Hoje o futebol feminino venceu. Mais uma vez o futebol feminino mostrou que pode, que consegue. Lotou um grande estádio e protagonizou um grande jogo”, comentou a meia.

A fala de Andressa Alves comenta o feito que o duelo entre Brasil e Inglaterra significou para o futebol feminino. A Finalíssima de 2023 teve 83.132 pessoas presentes no Wembley. O público é o maior da história em partidas envolvendo um confronto de seleções femininas e o segundo maior da história em partidas em geral.

OLHAR PARA A FRENTE

Convocada de última hora, para substituir Nycole que se machucou, Andressa Alves assistiu a primeira etapa de partida no banco de reservas, foi peça fundamental para a melhora da equipe na segunda etapa e marcou o gol do empate aos 47 minutos. Questionada sobre como viu a partida, a jogadora falou sobre o duelo com a Inglaterra e já mostrou que pensa no futuro.

“O primeiro tempo achei que a gente poderia ter encaixado melhor, erramos algumas coisas. No segundo tempo fomos melhor, tivemos chances, marcamos no fim e perdemos nos pênaltis. Quando perde, perde todo mundo. Agora é seguir em frente, temos um jogo contra a Alemanha e é buscar melhorar”.

As duas partidas desta data Fifa são as últimas da equipe antes da disputa da Copa do Mundo, que aconteceu na Austrália e na Nova Zelândia no meio de 2023. O Brasil abre sua participação no mundial contra o Panamá, no dia 24 de julho. Na sequência, a equipe encara a França e depois a Jamaica na primeira fase.