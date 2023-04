A seleção brasileira feminina de futebol teve mais uma baixa. Desta vez Nycole, atacante do Benfica de Portugal foi cortada da Finalíssima devido a uma lesão. O clube português informou o departamento médico da seleção brasileira que a jogadora sinovite no joelho esquerdo. Andressa Alves, meia-atacante da Roma, foi convocada para substituir Nycole.

Antes de Nycole, Marta, que joga pelo Orlando Pride (EUA), havia sido cortada por conta de lesão muscular essa semana e será substituída por Duda Santos, do Palmeiras. Duda Sampaio, do Corinthians, também foi desconvocada pelo mesmo motivo, no lugar a treinadora chamou a meia Luana, sua colega de time.

A Finalíssima ocorre no dia 6 de abril, em Wembley, na Inglaterra. O jogo entre Brasil e Inglaterra é um confronto entre as campeãs da Copa América e da Eurocopa. Além de conquistar o direito que disputar a Finalíssima ao vencer a Colômbia na decisão em 2022, a seleção brasileira também garantiu vaga para disputar os Jogos Olímpicos de Paris 2024.