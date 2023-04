RAlly Transparaná. (Andressa Daritz/SEED)

Ações para incentivar e promover a prática esportiva no Paraná já movimentaram os primeiros 100 dias deste ano. Atletas e público curtiram eventos de grande porte, como o Rally Transparaná, o Campeonato Brasileiro de Voleibol de Quadra, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e o Campeonato Brasileiro Interclubes de Atletismo.

O secretário estadual do Esporte, Hélio Wirbiski, afirma que o movimento no início desta segunda gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior é uma amostra da agenda do ano, que prevê mais de 30 eventos, o que fortalecerá o setor em todo o Estado. “Estamos criando um círculo virtuoso de esporte, e com isso induzindo o turismo e beneficiando a economia das cidades paranaenses”, afirma.

De acordo com o diretor de Infraestrutura e Projetos da Secretaria do Esporte, Clésio Prado, o Paraná hoje é referência na gestão pública do esporte, atendendo todas as cidades e suas demandas. “O Paraná vem abrindo as portas para que o esporte amplie a sua capacidade de atendimento à população”, diz ele.

Prado comenta que os anos de 2023 e 2024 serão cheios de novidades e parcerias com municípios e confederações esportivas. “O Paraná sempre em frente e sendo pujante na questão do esporte como referência nacional”, finaliza.

RALLY TRANSPARANÁ – O Governo do Paraná é parceiro do Rally Transparaná, realizado pelo Jeep Clube de Curitiba. O evento integra os Jogos de Aventura e Natureza porque está alinhado com os objetivos deste programa, que é aliar o esporte à movimentação do turismo e da economia.

A 29ª edição do rally aconteceu entre 20 e 25 de fevereiro, com largada em Foz do Iguaçu. Mais de 250 atletas de todo o país participaram em 12 categorias de jeep e moto. Eles percorreram 1,5 mil quilômetros, passando por 173 municípios do Paraná.

Além de movimentar a economia, o evento teve como objetivo mostrar as belezas do Estado. A chegada

Na edição de 2023, o Rally Transparaná contou também com ações sociais, solidárias e sustentáveis: o projeto Transparaná para Mulheres incentivou a participação feminina na competição e também arrecadou absorventes, que foram doados a mulheres e instituições sociais de diversas cidades do trajeto.

O Trans Semeia distribuiu sementes para reduzir a pegada de carbono e os reflexos ambientais causados pela competição. Durante o evento também foram arrecadadas mais de 3 toneladas de alimentos para doação a entidades assistenciais.

VOLEIBOL DE QUADRA – O Campeonato Brasileiro de Seleções de Voleibol de Quadra retornou ao Paraná, depois de seis anos, para 29 jogos da Divisão Especial das categorias sub-16 e sub-18. Organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), a competição passou por Maringá entre os dias 29 de março e 2 de abril. A etapa paranaense contou com 240 atletas e 40 técnicos de todo o Brasil.

O presidente da Federação Paranaense de Vôlei (FPV), Jandrey Vicentin, afirma que é uma das competições de base mais importante do Brasil e uma amostra do futuro do voleibol no país. “Ela acaba selecionando e filtrando o que há de melhor em cada estado e serve também para observar atletas para possíveis convocações da seleção brasileira”, complementa.

VÔLEI DE PRAIA – O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia voltou ao Paraná após sete anos. O evento marcou a importante parceria entre o Governo do Estado e a Confederação Brasileira de Vôlei e contou com a presença de grandes astros da modalidade, como a paranaense Ágatha Bednarczuk Rippel.

Criado em 1991, o circuito teve grande importância na popularização e no desenvolvimento da modalidade em diferentes regiões do país. Mais de 5 mil pessoas acompanharam os jogos e puderam ver as 40 duplas femininas e 40 duplas masculinas elevarem o nível do voleibol de areia durante cinco dias de competição.

O evento aconteceu entre 8 e 12 de março, na Vila Olímpica em Maringá. A cidade foi escolhida para sediar o evento por ser um dos polos de desenvolvimento do vôlei de praia no Brasil.

ATLETISMO SUB-20 – Entre os dias 7, 8 e 9 de abril, Cascavel foi sede do Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa de Atletismo sub-20. O Governo do Paraná apoiou o evento, cedendo o Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, que faz partes das estruturas pertencentes à secretaria estadual do Esporte.

Além disso, grande parte dos medalhistas é contemplada pelo programa Geração Olímpica e Paralímpica, do Governo do Estado, que incentiva o desenvolvimento de atletas por meio de apoio com bolsa financeira. O programa tem o patrocínio exclusivo da Copel.

Ao todo, participaram 710 atletas de 124 clubes, representando 21 estados e o Distrito Federal. Das equipes participantes, 12 foram do Paraná.

Atletas do Estado conquistaram 31 medalhas, sendo 15 de ouro, marcando um ótimo desempenho. Renan Gallina foi um desses destaques. Ele ficou no lugar mais alto no pódio nos 100 e nos 200 metros rasos, com o tempo de 20.30, recorde da competição e a primeira marca do ano no mundo na top list da World Athletics.

Rena também foi eleito o melhor atleta masculino da competição. Além dele, Elias Oliveira também conquistou múltiplas medalhas de ouro, ajudando o Paraná a assegurar a segunda melhor colocação no masculino.

O Estado obteve ainda a melhor campanha no feminino. As gêmeas corredoras Ana e Helena Mees, de 17 anos, conquistaram as vagas para representar o Brasil no Sul-Americano que vai acontecer em Bogotá, na Colômbia.

Helena venceu a prova dos 3 mil metros e Ana ficou em segundo lugar. Na prova dos 5 km, a Ana ficou em primeiro e nos 1500 Helena venceu. Ana foi bolsista do programa Geração Olímpica e Paralímpica, em 2022, e Helena, em 2020 e 2022.

As meninas conquistaram 19 medalhas de ouro para o Paraná, com destaque, também, para Julia Aparecida, que é quatro vezes bolsista Geração Olímpica e Paralímpica. Ela foi campeã no 400 metros e também no 4X400 metros misto (junto com Paulo Henrique, Leticia e Elias), e ficou em segundo lugar no 4×400 feminino (junto de Leticia, Nicole e Maria Eduarda).