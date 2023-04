A jovem piloto Antonella Bassani, de apenas 16 anos, fez história ao garantir a pole position na Porsche Cup Brasil, neste sábado. Ela é a primeira mulher a conquistar tal feito na categoria.

Correndo no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, a catarinense marcou o tempo mais rápido da sessão de qualificação da Sprint Challenge e largará em primeiro lugar. É apenas a segunda corrida de Antonella na categoria.

Ao site F1 MANIA, a pilota afirmou que sabia que tinha o potencial para alcançar a pole, mas que não imaginava que isso ocorreria no Velocitta. Foi a primeira vez que a garota correu no autódromo. “Estou sem palavras. Mesmo andando bastante no simulador e sabendo que andaria bem nessa pista, esperava mais em Interlagos do que aqui”, afirmou, dedicando a pole às mulheres que acompanham o automobilismo.

A piloto faz parte do programa “Young Racing Academy”, iniciativa da Porsche Cup que busca incentivar e promover a carreira de novatos no automobilismo.

Finalista da “FIA Girls on Track”, programa de incentivo da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e da Ferrari ao automobilismo feminino, em 2020 e 2021, Antonella já conquistou um pódio no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na primeira etapa da Porsche Cup de 2023, e agora sonha com uma vitória.

Com o tempo de 1min31s912, a piloto deixou para trás os experientes Marcelo Tomasoni e Cristian Mohr, segundo e terceiro, respectivamente, e se colocou na disputa pelo campeonato.