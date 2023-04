Campeão e vice da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, Cruzeiro e Grêmio retornaram juntos à primeira divisão e agora vão se reencontrar neste sábado, às 21h, no Independência, em Belo Horizonte (MG). Pela segunda rodada do Brasileirão, o time mineiro busca a reabilitação, enquanto os gaúchos querem sustentar o bom momento, após vencerem na estreia.

Na primeira rodada, ambos enfrentaram times paulistas. O Cruzeiro foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 1, em São Paulo, enquanto o Grêmio superou o Santos, por 1 a 0, em Caxias do Sul (RS). Sem pontuar, o Cruzeiro aparece na tabela em 13º lugar. Já o Grêmio é o nono, com três pontos.

Para este confronto, o Cruzeiro tem como principal novidade o atacante Henrique Dourado. De volta ao clube após três temporadas no futebol chinês, o centroavante está regularizado e pode até estrear pela equipe dirigida pelo português Pepa. A preocupação gira em torno de Matheus Vital. O meia-atacante sentiu um desgaste contra o Corinthians, acabou substituído, mas não deve ser problema para esta partida.

Esta será a segunda passagem de Henrique Dourado pelo Cruzeiro, que atuou no clube mineiro em 2015. “Volto mais maduro e o melhor é aprender com o passar do tempo. Venho para colocar um pouco da minha experiência para um grupo que é muito jovem”, disse o centroavante.

O técnico Renato Gaúcho terá que mexer na formação do Grêmio, que perdeu o volante Villasanti com uma fratura no rosto. Sem Ceballos e Pepê, o técnico deve recuar o meia Bitello para a função de volante, ao lado de Lucas Silva, que retorna após ficar de fora do jogo contra o Santos. Com a improvisação de Bitello, Nathan deve estrear como titular. O jovem Zinho corre por fora.

“As dificuldades sempre aparecem, temos jogadores no DM. O mais importante foi construir uma boa estreia. Durante a semana tentaremos recuperar jogadores do DM para o próximo confronto”, afirmou Renato Gaúcho.