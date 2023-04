O Guarani oficializou os primeiros cinco reforços visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Após fazer 112 anos no domingo, o clube anunciou o goleiro Pegorari, o volante Lucas Araújo, o meia Matheus Bueno e os atacantes João Victor e Lucas Silva. Todos já estavam integrados ao elenco desde a última semana e estão regularizados na CBF.

Pegorari tem 31 anos e retorna ao clube paulista após sete anos, já que atuou com a camisa bugrina entre 2014 e 2016. Ele deixou o Juventude após 19 jogos nesta temporada e também vinha sendo cotado no CSA. Revelado pelo Palmeiras, também passou por Red Bull Bragantino, Portuguesa, Ituano, Figueirense, entre outros.

Entre os reforços no meio-campo, Lucas Araújo, de 23 anos, estava no Bahia e também tem passagens por Grêmio e Sampaio Corrêa. Já Matheus Bueno, de 24 anos, estava atuando pelo Gil Vicente, de Portugal, desde 2021. Antes, atuou pelo Coritiba, clube onde foi revelado.

No setor ofensivo, João Victor, de 24 anos, estava na Portuguesa e também defendeu o Ituano, atuando junto com Pegorari. Por fim, Lucas Silva, de 25 anos, foi revelado pelo Flamengo e estava no Avaí desde 2022.

SAÍDA DE GIOVANNI AUGUSTO

A saída do meia Giovanni Augusto, de 35 anos, também foi confirmada. Apesar de o Guarani não ter feito nenhum anúncio oficial, sua rescisão foi publicada no BID da CBF e o jogador já foi registrado como novo reforço do Vitória, rival do time paulista na Série B. O jogador deixa o Guarani após 51 jogos e oito gols.

A Série B está prevista para começar em 15 de abril e o Guarani estreia diante do Avaí, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).