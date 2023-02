Após desencantar com goleada na última rodada, com direito a boas atuações de reforços, o Vasco volta a campo nesta terça-feira, às 21h10, para manter o ritmo. O adversário será o Nova Iguaçu, que está há três jogos invicto. A partida, válida pela sétima rodada da Taça Guanabara, como vem ocorrendo com frequência, será realizada fora do estado, no Mané Garrincha, em Brasília.

Na última rodada, o Vasco goleou o Resende por 5 a 0. Além do resultado expressivo fazer bem ao time em geral, foi importante para dar confiança a vários reforços, principalmente ao atacante Pedro Raul, que marcou seus dois primeiros gols após perder pênalti no jogo anterior. Outras caras novas do elenco, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o zagueiro Léo também balançaram as redes.

Com o resultado, o Vasco chegou a oito pontos, em sexto lugar, mas tem um jogo a menos, pois o clássico com o Botafogo, pela terceira rodada, foi adiado. Já o Nova Iguaçu, apesar de estar apenas em décimo, com seis pontos, conquistou sua primeira vitória e dois empates nos últimos jogos.

O técnico Maurício Barbieri tem algumas novidades para escalar o Vasco. Recuperado de dores na panturrilha que o tirou dos dois últimos jogos, o experiente Nenê volta a ser relacionado. Ele briga pela posição com Alex Teixeira.

O goleiro Léo Jardim, último reforço oficial, também está na lista. Por outro lado, o atacante Figueiredo está fora por conta de dores na coxa. Assim, Erick Marcus e Orellano são as opções. Também com problema na coxa, o zagueiro Robson segue em tratamento.

Apesar da boa atuação e placar elástico, Barbieri pediu para que o Vasco continue focado em melhorar. “A maior certeza é de que estamos no caminho correto. Eu tenho batido nessa tecla. É um processo, algo que vai levar tempo. Da mesma maneira que quando o resultado não veio não estava tudo errado, agora não vamos levar tudo ao céu. Precisamos seguir nessa evolução”, projetou.

Com a boa fase, tendo até mesmo empatado sem gols com o Botafogo, no Engenhão, na última rodada, o técnico Carlos Vitor deve manter a base da escalação. Entretanto, não poderá contar com o meia Ícaro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Caio Miranda aparece como opção. Na defesa, o zagueiro Michel volta de suspensão e briga pela vaga com Matheus Alves.