Dois dias após garantir a vaga olímpica nos Jogos de Paris-2024, a surfista Tatiana Weston-Webb avançou às oitavas de final, em sua estreia na etapa de Margaret River do Circuito Mundial, na Austrália. A brasileira passou em segundo lugar em sua bateria, indo diretamente para a fase de mata-mata.

Na bateria de abertura, Tatiana anotou 14,20 e ficou atrás da havaiana Bettylou Sakura Johnson, com 16,66. A americana Courtney Conlogue terminou em terceiro, com 10,20, e precisará disputar a repescagem. A nota de Sakura Johnson foi a segunda maior da rodada inicial, atrás apenas da local Tyler Wright (16,83).

Nas oitavas de final, a surfista brasileira vai enfrentar a americana Lakey Peterson. Nas ondas australianas, Tatiana defende o quinto lugar do ranking da temporada. Posição que, por sinal, já lhe garantiu nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem.

“Estou muito feliz por já garantir minha vaga na Olimpíada de Paris! Não vejo a hora de estar lá, representando o Brasil pela segunda vez. Queria agradecer minha torcida. Fico muito feliz com as mensagens que me mandam, me dando apoio. Já estou me preparando e vou dar o meu melhor com certeza. Representar nossa bandeira me enche de orgulho! Que venham as Olimpíadas”, disse a surfista, antes de cair na água em Margaret River.

A chave masculina em Margaret River ainda não começou. Ao todo, oito brasileiros estão na disputa: Caio Ibelli, Samuel Pupo, Filipe Toledo, João “Chumbinho” Chianca, Yago Dora, Italo Ferreira, Michael Rodrigues e Gabriel Medina.