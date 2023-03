Sem grandes sustos, a Ponte Preta conseguiu avançar para a segunda fase da Copa do Brasil ao golear o Fluminense-PI, por 4 a 0, na noite desta terça-feira, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI). Além da classificação, o time campineiro garantiu premiação de R$ 1,4 milhão.

O valor é extremamente importante para a Ponte Preta resolver um de seus principais problemas atuais, o transfer ban, que por conta de algumas dívidas, o clube está impedido de registrar novos jogadores junto à CBF. A diretoria vem trabalhando para solucionar o mais rápido possível, mas mesmo assim o técnico Hélio dos Anjos fez um apelo durante a coletiva no Piauí.

“Precisamos resolver imediatamente o problema do transfer ban porque vamos jogar novas decisões na Série A2 do Paulista e na Copa do Brasil sem a presença do Élvis, Everton e Fraga, mas não podemos contratar. Então é algo que precisa ser resolvido o mais rápido possível”, afirmou.

O clube tem bloqueios em torno de R$ 2 milhões por conta do ‘transfer ban’, mas na Copa do Brasil o time conseguiu uma boa receita. Ganhou R$ 1.250 milhão por sua participação e agora mais R$ 1.4 milhão por chegar à segunda fase, num total de R$ 2.650 milhões. Se chegar à terceira fase, a Ponte Preta pode arrecadar mais R$ 2,1 milhões. O seu adversário vai sair do confronto entre Cordino-MA e Brasil de Pelotas-RS.

De qualquer forma, o técnico fez questão de enaltecer o resultado na Copa do Brasil. Com amplo domínio durante os 90 minutos, Mateus Silva, Lucão (contra), Pablo Dyego e Jeh fizeram os gols da partida. “Eu fiquei muito feliz com a atuação e comportamento do grupo. Estudamos muito bem o adversário, montamos uma estrutura que é o nosso modelo e fizemos um jogo de imposição desde o primeiro minuto. O campo não deixou a gente acelerar o jogo, mas gostei do poder de competição e desempenho”, disse o treinador.

Agora as atenções retornam à reta final do Paulista A2, onde mesmo classificada, a Ponte Preta quer garantir a primeira colocação. A equipe volta a campo neste sábado (4), quando visita o Comercial, em Ribeirão Preto.