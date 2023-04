A indiscutível vitória do Palmeiras sobre o Água Santa, por 4 a 0, praticamente deixou de lado qualquer questionamento sobre o jogo. Coube ao técnico Thiago Carpini comentar, ou até mesmo repetir, o que se pode esperar do novato clube de Diadema para o futuro.

“Esta campanha deixa um legado de convicção, de acreditar nas ideias. De apesar de nossas limitações físicas e outras situações, a gente precisa saber que é possível se fazer boas campanhas. Este projeto foi vitorioso. Colocamos diversos jogadores em um mercado melhor e mudamos o clube de prateleira”, disse o treinador.

Ele reforçou apenas que espera uma sequência no trabalho do clube, principalmente em termos de estrutura. “É preciso aproveitar este momento positivo para evoluir na sua estrutura, para buscar situações melhores. Estou muito feliz com tudo que vivemos e com a história que foi feita nesta temporada”.

Tanto que a direção já renovou com vários jogadores e tem pré-contratos definidos, tendo um elenco de 14 jogadores para a próxima temporada. Todos, porém, serão liberados agora para seguir a temporada em outros clubes. A ideia é que o elenco volte a se reunir no final de novembro para pensar na temporada 20024, quando vai disputar o Paulistão, a Copa do Brasil e depois o Brasileiro da Série D.

Em termos pessoais, Carpini reforçou que pretende fazer um ano de aprendizado. Quer tirar a licença de técnico da Uefa, em agosto, e planeja passar um período de aprendizado na Europa. Seu plano também é ficar um período curto na Argentina, passando lá de duas a três semanas. “Tenho amigos no River Plate e quero viver o dia a dia lá um pouco. É o que planejei para a minha carreira. Quero trazer algo novo para a nossa realidade, principalmente para o Água Santa que é um time pequeno.”