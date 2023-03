Depois de perder três títulos importantes, o Flamengo pode conquistar de forma antecipada a sua primeira taça na atual temporada: a Taça Guanabara. Mas é um título apenas simbólico, porque representa a fase classificatória ou o primeiro turno do Campeonato Carioca. Para que o torcedor flamenguista, enfim, solte o grito de ‘campeão’ é preciso vencer o Vasco no ‘Clássico dos Milhões’. O jogo é válido pela décima rodada, a penúltima da fase inicial, e será disputado no Maracanã lotado, a partir das 18h10, de domingo.

Único invicto, o Flamengo pode antecipar o título desde que chegue aos 26 pontos. Entretanto, o momento da temporada não é bom, o time não tem jogado bem e acumula títulos perdidos. Na última terça-feira, perdeu a Recopa Sul-Americana para o Independiente del Valle, do Equador, em pleno Maracanã. Após a vitória por 1 a 0, que devolveu o placar fora, o time carioca perdeu a disputa de pênaltis: 5 a 4.

O time já vinha pressionado por conta do vice da Supercopa do Brasil, que teve o Palmeiras campeão com uma vitória merecida por 4 a 3, e da eliminação no Mundial de Clubes, ainda nas semifinais. O clássico é encarado, portanto, com uma nova chance de mudar o cenário. Certeza é a presença de público, porque até o fim de sexta-feira quase 60 mil ingressos já tinham sido vendidos, com vários setores esgotados.

Já o Vasco vive momento de reconstrução e chega com confiança, iniciando a rodada em terceiro lugar com 17 pontos, um na frente de Volta Redonda e Botafogo, ambos com 16 pontos. Por isso, uma vitória no clássico pode deixar o time cruzmaltino com 20 pontos e até classificado, desde que seus rivais diretos não vençam os seus jogos. O Volta Redonda vai atuar fora contra o Madureira, em Conselheiro Galvão.

O Vasco está em alta, porque vem de três vitórias seguidas na temporada, incluindo o clássico com o Botafogo e a classificação na Copa do Brasil. O clássico com o Flamengo, porém, ganhou expectativa ainda maior por conta de uma fala de Josh Wander, sócio-fundador da 777 Partners. Logo que comprou a SAF, ele prometeu igualar o orçamento cruzmaltino com O do rival. Apesar de não cumprir ao pé da letra, o Vasco realmente investiu alto e bateu os R$ 100 milhões em reforços.

Pressionado, mas com respaldo da diretoria e do elenco, Vítor Pereira tem a missão de manter o Flamengo confiante no Campeonato Carioca. Para isso, não deve contar com o atacante Pedro, que está com desconforto muscular e já vinha atuando sem estar 100%. Assim, Everton pode ter nova chance ao lado de Gabriel Barbosa.

Por outro lado, há expectativa do retorno do zagueiro Léo Pereira, que não joga desde o Mundial de Clubes, mas voltou a treinar normalmente. Mesma situação do volante Gerson, que estava com dores no tornozelo. O departamento médico segue com Bruno Henrique, Victor Hugo, Filipe Luís e Erick Pulgar.

Vítor Pereira focou no trabalho coletivo realizado e confia na recuperação do Flamengo na temporada. “Estamos trabalhando de uma forma consistente. É por esse caminho que vamos continuar. Ainda há muitos títulos a se disputar nessa temporada, que é muito longa. O Flamengo dará a resposta e teremos a chance de fazer isso já no clássico”, projetou o português, muito visado pela torcida.

O técnico Maurício Barbieri deve repetir a estratégia usada nos clássicos com Botafogo e Fluminense, usando três volantes. Rodrigo e Jair têm vagas mais cativas, enquanto Barros ganhou a concorrência de Andrey Santos, que retornou por empréstimo do Chelsea após não ter conseguido visto de trabalho. Ele volta com ainda mais moral por ter sido convocado à seleção brasileira principal, nesta sexta-feira, pelo interino técnico Ramon Menezes.

Assim como o Flamengo, o Vasco tem desfalques por lesões: Luca Orellano, Robson, Gabriel Dias e Riquelme. A boa notícia fica por conta dos possíveis retornos de Marlon Gomes e Figueiredo. Recuperados, podem aparecer entre os relacionados. Regularizado, o zagueiro argentino Manuel Capasso também está à disposição.

Apesar de reconhecer a importância do clássico, Barbieri tentou aliviar a pressão ao dizer que o resultado, positivo ou negativo, não será determinante para a temporada. “É mais um jogo de um excelente nível e que traz uma motivação diferente por ser clássico. Se a gente tiver o resultado positivo não quer dizer que está tudo certo. Se acontecer o contrário, também não quer dizer que está tudo errado. É um grande clássico. Vamos entrar para conseguir essa vitória e dar a alegria para a torcida.”