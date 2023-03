Depois da Ponte Preta, o Noroeste também confirmou a sua vaga nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. Para tanto, o time de Bauru empatou sem gols com o Velo Clube, nesta terça-feira à noite, no Estádio Alfredo de Castilho. No primeiro jogo, em Rio Claro, já tinha vencido por 1 a 0, terminando as quartas com quatro pontos em seis disputados.

Mesmo com o apoio de mais de oito mil torcedores, o Noroeste não conseguiu superar a marcação do Velo clube, que teve dois jogadores expulsos e jogou o segundo tempo com dois jogadores a menos. Agora o time bauruense aguarda o seu adversário nas semifinais, bem como a Ponte Preta que mais cedo eliminou o comercial ao vencer por 3 a 0, em Campinas.

Os outros dois semifinalistas vão ser conhecidos quarta-feira quando acontece os últimos jogos de volta. Com vantagem de ter vencido por 1 a 0 fora de casa, o XV de Novembro recebe a Portuguesa Santista, na cidade de Piracicaba, podendo até empatar para avançar.

Situação idêntica para o Novorizontino diante do Oeste, porque o time de Novo Horizonte venceu na Arena Barueri por 1 a 0 e agora tem a vantagem do empate em casa. Em caso de derrota por um gol, o Novorizontino vai ter que confirmar sua vaga na cobrança de pênaltis.

CONFIRA OS JOGOS DE VOLTA DAS QUARTAS:

Terça-feira

Ponte Preta 3 x 0 Comercial (ida 1 x 1)

Noroeste 0 x 0 Velo Clube (ida 1 x 0)

Quarta-feira

18h – Novorizontino x Oeste (ida (1 x 0)

20h30 – XV de Novembro x Portuguesa Santista (ida 1 x 0)