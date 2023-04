Mais três jogos encerram as disputas da rodada de estreia do Campeonato Brasileiro da Série B no domingo. Depois de quebrar o jejum de uma década, o Criciúma chega embalado pelo título Catarinense. Já a Ponte Preta conquistou o acesso e o título do Paulista A2 e também quer brigar lá em cima na competição nacional.

O Criciúma entra em campo logo às 11h da manhã quando recebe o Tombense, no estádio Heriberto Hülse. Diferente do time catarinense, que está investindo forte em reforços, os rivais mineiros entram na competição para evitar a queda, pelo menos, aparentemente. Na temporada passada, o time mineiro terminou na 15ª colocação.

Um pouco mais tarde, às 15h30, Londrina e ABC, se enfrentam no Estádio do Café no norte do Paraná. O LEC coloca todas as suas fichas nesta Série B já que não foi bem no Campeonato Catarinense, sendo eliminado ainda na primeira fase. A diretoria contratou 17 jogadores e o técnico Alexandre Galo. O rival potiguar, por sua vez, ainda terá que dividir atenções com o estadual, já que ainda irá disputar a grande final com o arquirrival América-RN.

Por fim, às 18h, o último representante paulista entra em campo. Fora de casa, a Ponte Preta visita o Vitória, no Estádio Barradão, em Salvador. O time campineiro chega embalado pelo acesso e título do Paulista A2, além de ter conseguido manter o time titular de Hélio dos Anjos neste primeiro momento. Vindo da Série C, o time baiano conta com o técnico Léo Condé e não quer brigar pelo rebaixamento e sim pelo acesso.

O confronto entre CRB e Sport, o último desta primeira rodada, ainda não tem data definida para acontecer por conta da participação do time pernambucano na final estadual diante do Retrô.

Confira os jogos da 1ª rodada:

11h

Criciúma x Tombense

15h30

Londrina x ABC-RN

18h

Vitória x Ponte Preta