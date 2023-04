Após três anos, a Série B do Campeonato Brasileiro volta a não ter ao menos um dos considerados grandes clubes entre os 20 participantes. No ano passado, Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia conquistaram o acesso e tendem a tornar a competição ainda mais parelha para a atual temporada, deixando a disputa sem reais postulantes ao título.

O campeonato começa nesta sexta-feira e termina em 25 de novembro, com um formato já tradicional, disputado em 38 rodadas, no qual os quatro melhores sobem para a elite e os quatro piores caem para a Série C em 2024.

Apenas dois clubes já sentiram a emoção de serem campeões da elite: o Guarani, em 1978, e Sport, em 1987.

A briga volta a ter essência paulista, porque são seis clubes: Ponte Preta, Guarani, Ituano, Botafogo, Novorizontino e Mirassol. Há ainda alguns campeões estaduais. O Criciúma quebrou o jejum de uma década e levantou o caneco catarinense, deixando para trás outros clubes tradicionais.

O Atlético-GO superou o Goiás, que segue na elite, e se sagrou campeão do Campeonato Goiano. O CRB confirmou ser o ‘Dono das Alagoas’ ao conquistar o bicampeonato estadual de forma invicta. Dois deles ainda vão disputar o título até o fim do mês, como o Sport, em Pernambuco, e o ABC, no Rio Grande do Norte.

ESQUADRA PAULISTA

Desta vez reforçada com os acessos de Mirassol e Botafogo, que subiram da Série C. Seguem Guarani, Ituano, Ponte Preta e Novorizontino. Curiosamente, estes dois últimos, não disputaram a elite paulista nesta temporada, mas chegaram à final do Paulista A2. A Ponte Preta foi campeã e o Novorizontino vice, como se esperava, de dois clubes bem estruturados.

Mesmo com quase um terço do número de participantes, o futebol paulista não tem um time forte e que possa ser apontado como favorito ao título ou ao acesso. Em 2022, o Ituano brigou pelo acesso até a última rodada, quando decidiu uma vaga com o Vasco em confronto direto. Existe a expectativa que os próprios confrontos diretos entre os paulistas possa ser um fator de desgaste e favorável aos outros concorrentes.

SEIS NORDESTINOS

Despontam dois clubes com força. Um deles é o Sport, rebaixado em 2021, e que aparece mais bem organizado para esta temporada sob comando de Enderson Moreira. Ele foi três vezes campeão da Série B: em 2012 com o Goiás, 2017 com o América-MG e, em 2021, com o Botafogo-RJ.

Há quem aposte também no Ceará, rebaixado ano passado e que perdeu o Estadual para o rival Fortaleza, mas ainda está forte e que deve contar com o apoio de sua fanática torcida. O alvinegro é comandado pelo paraguaio Gustavo Morínigo, que subiu com o Coritiba em 2021.

O CRB, dirigido por Umberto Louzer, tem um elenco experimentado; o ABC chega animado sob o comando de Fernando Marchiori, após ser vice-campeão da Série C em 2022. O Sampaio Corrêa, que tenta se reorganizar, representa o Maranhão, enquanto o Vitória segue se reforçando sob comando de Léo Condé.

MEIA PÉ QUENTE

Um dos clubes chamados de ‘sobe-cai’ é o Juventude. Rebaixado ano passado tem agora no experiente meia Nenê, de 41 anos, a esperança de voltar à elite. O ex-vascaíno foi anunciado como reforço nesta semana.

O Avaí, também vindo da elite, tenta montar um time competitivo sob o novato técnico Alex, ex-meia do Palmeiras e Cruzeiro. A Chapecoense faz algo parecido com Argel Fuchs. O Vila Nova-GO, o Londrina-PR e o Tombense-MG entram na competição para evitar a queda, pelo menos, neste início. Em 2022, caíram Brusque, Operário-PR, Náutico e CSA.