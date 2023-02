Zé Love chora em entrevista após a vitória sobre o São Joseense (Crédito: Reprodução/NSports)

O centroavante Zé Love, 35 anos, deixou o Cianorte nessa terça-feira (dia 28). Ele e o clube informaram que chegaram a um acordo para rescindir o contrato. Com isso, o jogador não vai participar da disputa das quartas de final do Campeonato Paranaense. Ex-Santos, Zé Love defendeu o Coritiba em 2014 (foram 8 gols em 40 jogos).

Nas 11 rodadas da primeira fase, o jogador entrou em campo em apenas duas partidas. Somou apenas 26 minutos em campo. E fez o gol da vitória por 2 a 1 sobre o São Joseense, em São José dos Pinhais.

Após o gol, Zé Love chorou e comemorou com outros jogadores. Depois do jogo, deu entrevista para a NSports, que tem os direitos de transmissão do Paranaens, e não conseguiu conter as lágrimas. Ele relatou que passou um longo período lutando contra depressão. Clique aqui para ver o vídeo da entrevista.

Antes de atuar pelo Cianorte, o centroavante havia jogado pela última vez em outubro de 2021, pelo Brasiliense. Depois, foram 14 meses sem futebol.

DESABAFO

Nessa terça-feira, Zé Love publicou vídeos no seu Instagram falando sobre sua saída do clube. Ele agradeceu a algumas pessoas do Cianorte e elogiou a cidade, mas fez um desabafo. “Eu cumpri minha parte. Treinei. Eu estava treinando desde 22 de novembro. Não faltei a nenhum treino”, disse. “O que deu tempo eu consegui provar. Alcancei a volta ao futebol, que eu achei que já tinha acabado. Estou feliz de ter voltado ao futebol, de ter mostrado que estou bem e estou preparado”, declarou. “Mas estou muito triste de ter vindo para Cianorte, uma cidade linda, maravilhosa, e não pude jogar no estádio. Só joguei fora de casa. Fica minha grande gratidão ao clube”, comentou. “Não posso pedir desculpas não foi decisão minha não jogar. Eu treinei”, afirmou.

Nos vídeos, o jogador afirmou que a saída do Cianorte foi em “rescisão amigável, sem problema algum”. E disse que procura um novo clube para o segundo semestre. “Tô pronto pra próxima”, afirmou.

O CLUBE

O Cianorte divulgou nota oficial sobre a saída do jogador. “Contratado no início de temporada, o renomado o atacante Zé Love não faz mais parte da equipe do técnico Alexandre Gallo para a sequência do Paranaense. O atacante e a diretoria chegaram em um acordo, e o jogador deixou o clube na última semana. O motivo é de cunho pessoal e familiar. A direção agradeço ao Zé Love pelos serviços prestados, por sua entrega e profissionalismo e deseja muita sorteem seus próximos compromissos”.

Nota do Cianorte (Crédito: Reprodução/Cianorte)

OUTROS CONHECIDOS

