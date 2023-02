O atacante Sébastien Haller voltou bem depois de derrotar um câncer no testículo. O jogador da Costa do Marfim fez o seu primeiro gol oficial pelo Borussia Dortmund na goleada por 5 a 1 sobre o Freiburg, neste sábado, no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela 19ª rodada do Campeonato Alemão.

Haller foi diagnosticado com câncer em julho de 2022 e desde então estava afastado dos campos. O atacante, que chegou a participar de amistosos no mês passado, foi uma das principais contratações da equipe alemã para a temporada (adquirido por 30 milhões de euros junto ao Ajax).

Com a vitória o Borussia alcançou o agora vice-líder Bayern com 37 pontos, mas perdendo no critério de desempate. O time de Munique completa a 19ª rodada neste domingo contra o Wolfsburg. O Freiburg soma 34 pontos.

No jogo deste sábado, Haller começou como titular e só foi substituído aos 16 minutos da etapa final. O Borussia contou com a expulsão logo aos 17 do defensor francês Sildialli. Com um a mais, foi só uma questão de tempo para o placar ser aberto. O primeiro gol saiu aos 26. Logo após cobrança de escanteio e uma pequena confusão na área, Schlotterbeck chutou cruzado da lateral da pequena área e marcou.

O Freiburg, porém, empatou ainda no primeiro tempo. Aos 45, Holler aproveitou que a bola sobrou no seu pé esquerdo dentro da área e acertou o canto esquerdo. O empate durou pouco. Aos 3 minutos do segundo tempo, Adeyemi fez bela tabela com Bellingham, que devolveu de calcanhar para o atacante alemão marcar de pé direito.

Aos 6 saiu o gol de Haller. Guerreiro cruzou do bico da grande área para o marfinense, livre na pequena área, completar de cabeça. Aos 10, Reus perdeu um gol incrível. Dentro da pequena área e livre, acertou a bola no travessão.

Aos 24, em rápido contra-ataque, Brandt acertou um chute de fora da área. A bola ainda bateu na trave direita antes de entrar. Aos 38, já com o jogo nas mãos, o Borussia fez o quinto com Reyna em chute rasteiro.

NOVO LÍDER

Quem também aproveitou a rodada foi o Union Berlin, novo líder do Alemão, que derrotou o Mainz 05 por 2 a 1, em casa. A vitória leva o Union Berlin aos 39 pontos, dois a mais que o vice-líder Bayern de Munique.

O primeiro gol da equipe anfitriã saiu aos 32 do primeiro tempo com Behrens, que aproveitou cruzamento da direita para completar. O Mainz 05, porém, não se intimidou até que aos 24 do segundo tempo empatou em cobrança de pênalti de Ingvartsen.

Aos 39 o Union Berlin marcou o gol da vitória em um chute forte de dentro da área de Siebatcheu.

A derrota fez o Mainz 05 permanecer com 23 pontos. Já o Red Bull Leipzig desperdiçou a chance de ultrapassar o Bayern ao ficar no 0 a 0 com o Colônia, fora de casa. Chegou aos 36 pontos contra 23 do Colônia.

Apesar de sem gols, o duelo teve boas chances para as duas equipes que pararam na trave ou nos goleiros. O Leipzig ainda teve um gol de Werner anulado corretamente pelo VAR.

Quem deixou a zona de rebaixamento foi o Bochum ao golear por 5 a 2 o Hoffenheim, em casa.

O Bochum chegou aos 19 pontos e jogou o Stuttgart para o 16º lugar. Hofmann abriu o placar aos 22 ao completar cruzamento da esquerda livre na pequena área. Aos 30, Forster, também sem marcação, ampliou em um chute de dentro da grande área.

Aos 40, o atacante japonês Asano fez bela jogada individual, entrou na área e fez o terceiro.

O Hoffenheim só foi marcar o seu primeiro gol aos 4 da etapa final com Baumgartner em bela jogada individual.

A reação durou pouco. Aos 24, Masovic marcou de cabeça depois de escanteio. Aos 32 minutos Dabbur aproveitou um vacilo da zaga do Bochum e fez o segundo para os visitantes.

Aos 38, Broschinski fez o quinto da equipe em chute forte de dentro da área.

Em Frankfurt, o Eintracht passou pelo vice-lanterna Hertha Berlim por 3 a 0 com gols de Muani (aos 21, de pênalti, e aos 28 em bela jogada da equipe) e Buta (aos 49 do segundo tempo).

O Eintracht soma 35 pontos e está na quinta colocação. O clube de Berlim tem 14, quatro a mais que o último colocado, o Schalke.