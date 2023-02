No embalo de “levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima”, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira depois do vexame protagonizado no Mundial de Clubes da Fifa disputado no Marrocos. Pressionado, o time rubro-negro enfrenta o Volta Redonda, às 21h10 (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, pela oitava rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Essa é a primeira partida do Flamengo depois de terminar em terceiro lugar no Mundial de Clubes, não conseguindo passar do Al-Hilal, da Arábia Saudita, na semifinal. O pensamento é deixar o vexame lá na África e “iniciar” uma nova temporada a partir desta noite.

O que não dá para tirar é a pressão em cima do técnico Vítor Pereira e seus comandados. Afinal, o Flamengo decepcionou nos dois principais desafios neste início de temporada. Antes do Mundial de Clubes, o time havia perdido a final da Supercopa do Brasil para o Palmeiras, por 4 a 3.

Na Taça Guanabara, o Flamengo faz uma boa campanha e tem a chance de assumir a liderança, que hoje é do Botafogo, com 16 pontos. Único invicto, o time rubro-negro tem 14 e um jogo a menos. Mas a tarefa não será fácil, já que o Volta Redonda é o quarto colocado, com 13.

Pressionado no cargo por causa do início ruim de temporada, Vitor Pereira não teve muito tempo para preparar o time. Foram apenas duas atividades, já que a delegação retornou de Marrocos na madrugada do último domingo.

A dúvida é se o treinador português vai preservar jogadores pensando no jogo da próxima terça-feira, contra o Independiente del Valle, no Equador, pela Recopa Sul-Americana. A viagem para Quito será no domingo, dia 19.

“Foi um resultado que a gente não esperava, a gente esperava ir para a final (do Mundial de Clubes). A gente acredita no trabalho do Vitor e agora é vida que segue. No domingo vai estar todo mundo embarcando para Quito, para um jogo importantíssimo. Não foi um começo de ano esperado, mas agora é vida que segue, corrigir o que tem que corrigir e ir para os próximo campeonatos”, disse o vice-presidente Marcos Braz, deixando claro a importância da Recopa sul-americana.

Do outro lado, o Volta Redonda deve manter a base da última partida, apesar da derrota para a Portuguesa, por 3 a 1, fora de casa. Isso porque o time comandado por Rogério Corrêa vinha de quatro vitórias seguidas, inclusive sobre Fluminense (1 x 0) e Vasco da Gama (2 x 1).

A principal aposta para surpreender o Flamengo é o atacante Lelê, artilheiro isolado do Campeonato Carioca com sete gols, dois a mais que Germán Cano, do Fluminense. O destaque do Voltaço já negocia sua ida para o Vasco da Gama.