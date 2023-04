Zezinho Muggiati renovou acordo com a W2 Racing/ProGP na Stock Series (Crédito: Divulgação/Duda Bairros/Stock Car)

Vice-campeão com três vitórias, duas poles e 15 pódios conquistados no ano passado, Zezinho Muggiati renovou acordo com a W2 Racing/ProGP e vai disputar a temporada 2023 da Stock Series. O curitibano, de apenas 19 anos, vai fazer seu quarto campeonato na divisão de acesso à Stock Car, sendo o terceiro pela equipe carioca, e tem como principal objetivo o título para poder ascender ao grid da principal categoria do automobilismo na América do Sul no ano que vem.

Uma das grandes motivações de Zezinho Muggiati para a nova temporada está no maior prêmio do automobilismo brasileiro. Por meio do Grupo Veloci, proprietário da Vicar, através da Stock Auto-Service, rede de serviços automotivos do grupo, a Stock Series vai premiar o campeão com o orçamento completo para disputar a Stock Car em 2024, em valor estimado em R$ 2,5 milhões.

Zezinho brigou pelo título da categoria no ano passado até a última corrida, terminando o campeonato a apenas 18 pontos do campeão, Vitor Baptista. Com ânimos renovados e pronto para seguir sua trajetória nas pistas, Muggiati exaltou a chance de seguir correndo pela equipe capitaneada por Duda Pamplona e Serafin Jr., a quem o piloto definiu como uma família das pistas.

“Estou muito feliz em poder, por mais um ano, fazer o que mais amo, que é correr. Só estou conseguindo isso graças aos meus patrocinadores, que fazem todo o possível para eu estar nas pistas. Competir na categoria de acesso da Stock Car Pro Series sempre foi um sonho para mim desde os tempos de kart. Minha família nos autódromos é a W2 Racing/ProGP, e eu só tenho a agradecer a todos por mais uma renovação”, declarou.

“Ano passado fomos vice-campeões, e tenho certeza que esse ano brigaremos mais uma vez para agora ficar com o título e, claro, com o prêmio 100% subsidiado para subir para a Stock Car ano que vem”, continuou o paranaense, que terá entre os companheiros de equipe Mathias de Valle, Enzo Bedani e mais dois nomes que serão anunciados na próxima semana.

Em busca de mais títulos — Pentacampeã por equipes da Stock Series e tetracampeã por pilotos, a W2 Racing/ProGP tem em Zezinho Muggiati um grande fator para ampliar a galeria de troféus na categoria de acesso. Sócio da equipe, Duda Pamplona exaltou a permanência do jovem piloto para 2023.

“Estamos muito contentes com a renovação. Será o terceiro ano dele com a gente. Viemos de um ano muito bom, quando ele conquistou o vice-campeonato e disputou o título até o final. E, sem dúvidas, o Zezinho vem mais forte em 2023 para buscar o título e lutar por esse prêmio e para subir para a Pro Series no ano que vem. Então vamos trabalhar duro para que ele tenha todas as possibilidades na temporada”, disse o ex-piloto e vencedor de corrida na Stock Car.

“A renovação com o Zezinho Muggiati é muito importante para nós e reforça nosso objetivo de buscar mais vitórias e títulos nesta temporada. Ele vem de uma temporada muito boa e amadurece a cada corrida. Não tenho dúvidas de que o Zezinho chega como um dos principais candidatos ao título em 2023. E não vamos medir esforços para que possamos alcançar mais uma conquista”, acrescentou Serafin Jr, também sócio da W2 Racing/ProGP.

A temporada 2023 da Stock Series vai começar no fim de semana entre 21 e 23 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

W2 RACING/PROGP

Sede: Rio de Janeiro (RJ)

Chefes: Serafin Jr., Duda Pamplona e Julio Taboas

Principais conquistas: Pentacampeã da Stock Series por equipes (2013, 2014, 2017, 2018 e 2022) e tetracampeã por pilotos com Felipe Fraga (2013), Guilherme Salas (2014), Raphael Reis (2018) e Vitor Baptista (2022)

Zezinho Muggiati

Idade: 19 anos (09/05/2003)

Naturalidade: Curitiba (PR)

Status: quarta temporada na Stock Series

2022: Vice-campeão da Stock Series com 3 vitórias, 15 pódios e 2 poles

Número: 38

Stock Series, calendário, temporada 2023:

1ª etapa – Interlagos – 23 de abril

2ª etapa – Brasília ou Cascavel – 18 de junho

3ª etapa – Goiânia – 27 de agosto

4ª etapa – Rio Grande do Sul – 17 de setembro

5ª etapa – Velocitta – 29 de outubro

6ª etapa – Interlagos – 17 de dezembro