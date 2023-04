Um dos técnicos mais novos do Campeonato Paulista, Thiago Carpini, do Água Santa, falou sobre a postura do seu time na vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 1, em Barueri, pelo confronto de ida da decisão do Estadual. Apesar da diferença técnica, ele preza pela competitividade contra o atual campeão brasileiro.

“Não abro mão de competir. Sou fã do futebol argentino, porque eles são competitivos. Se você não compete contra uma equipe deste nível, não estaria vivo ainda”, disse em entrevista coletiva após a vitória de domingo, em Barueri.

O discurso que valoriza o futebol dos seus jogadores também lhe anima para seguir sonhando com o título do campeonato. Thiago Carpini disse que trabalha com metas em sua vida e os resultados do Estadual permitiram ele sonhar com a taça pelo time de Diadema.

“Sempre tive algumas metas e objetivos na vida. Meu objetivo era avançar um pouco mais das quartas, queria ir um pouco mais. Nos permitimos soltar um pouco mais. Eu sonho com o título, ser campeão e fazer história é uma coisa que vai marcar o futebol”, afirmou o treinador.

Com a vitória deste domingo, o Água Santa joga por qualquer empate no duelo de volta para ser campeão paulista. A decisão será no domingo de Páscoa, às 16 horas, no Allianz Parque, em São Paulo.