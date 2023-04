A velocidade e a explosão pela ponta direita com o corte para o meio era a jogada característica de Arjen Robben durante sua carreira. Aposentado desde 2021, o agora ex-atacante acelerou de outra forma neste domingo. Praticante da corrida de rua desde que abandonou os gramados, Robben terminou a Maratona de Roterdã, neste domingo, em 2h58min33 e estabeleceu a melhor marca de sua vida para a prova.

“Estou totalmente destruído, mas consegui. Não sou mais um atleta profissional, mas posso dizer a vocês que, se você terminar uma maratona em menos de três horas, você é um atleta top. É quase como ganhar um título”, comentou Robben.

A prova deste domingo foi a segunda de Robben em Roterdã. Em 2022, estreia do atacante na Maratona da cidade, o ex-atleta profissional completou os mais de 42km em 3h13min40s.

Em quase 20 anos como jogador de futebol profissional, Robben teve como marca registrada sua explosão pela direita e o corte para o meio para finalizar. Seja por PSV, Chelsea, Real Madrid, Bayern de Munique e seleção da Holanda, o jogador incomodou muitas defesas e marcou inúmeros gols por onde passou.

A passagem mais marcante da carreira de Robben foi com a camisa do Bayern de Munique. Pela equipe, o holandês venceu o título alemão em oito oportunidades e foi campeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes na temporada 2012/2013.